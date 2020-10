Miền Trung: Sau bão "cuồng phong" lại nguy cơ ngập lụt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (29/10), không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa và mưa rào ở các tỉnh Bắc Bộ. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình dự báo có mưa to đến rất to.



Trong 6h vừa qua (lượng mưa tính từ 7h đến 13h ngày 29/10), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi lớn hơn như: Thanh Mai (Nghệ An) 190mm, Chợ Tràng (Nghệ An) 185mm, Quán Hành (Nghệ An) 175mm, Yên Mỹ (Thanh Hóa) 113mm...

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, nên từ nay đến ngày 31/10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt. Riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 400mm/đợt.

Từ ngày mai (30/10) đến ngày 31/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Hiện nay, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh đang lên, sông Gianh (Quảng Bình) đang dao động ở mức đỉnh; sông Kiến Giang (Quảng Bình), các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang xuống, các sông ở Nghệ An có dao động.

Mực nước lúc 13 giờ ngày 29/10 trên một số sông như: sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại Sơn Diệm là 12,23m, trên báo động 2 là 0,73m; sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Hòa Duyệt là 6,75m, dưới báo động 1 là 0,75m; sông Gianh tại Mai Hóa là 4,3m, trên báo động 1 là 1,3m; các sông ở Nghệ An, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) dưới báo động 1…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục lên; các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục xuống.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh); Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Tp. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình); Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị); Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tp. Hội An (tỉnh Quảng Nam).