Một công ty Việt Nam xuất khẩu thực phẩm sang Singapore bị phạt 36.000 SGD

Thương vụ Việt Nam tại Singapore, cho biết Cơ quan quản lý Thực phẩm Singapore (SFA) vừa phát đi thông cáo báo chí thông tin về việc Công ty Viet-Sin Grocery đăng ký kinh doanh tại Singapore từ năm 2020 đã ba lần vi phạm việc vận hành kho lạnh và nhập khẩu trái phép một số sản phẩm thịt và hải sản từ Việt Nam.

Cụ thể, ngày 26/04/2022, SFA đã tìm thấy khoảng 1800 kg thịt, thực phẩm chế biến từ thịt và hải sản được bảo quản trong một kho lạnh không có giấy phép vào tại Gambas Crescent.

Tiếp đó, ngày 15/3/2023, SFA phát hiện thêm một kho lạnh khác đang hoạt động không có giấy phép tại Woodlands Close, lưu trữ khoảng 1240 kg thịt, thực phẩm chế biến từ thịt và hải sản.

Mới nhất, khoảng 37 kg sản phẩm thịt các loại đã bị phát hiện đang phân phối tại một cửa hàng tạp hóa ở Woodlands.

Hai kho lạnh và cửa hàng tạp hóa nói trên đều do Công ty Viet-Sin điều hành. Các sản phẩm nêu trên được xác nhận là nhập khẩu từ Việt Nam, không có giấy phép nhập khẩu hợp lệ và có nguồn gốc chưa được công nhận.

Hiện tại, SFA đã thu giữ toàn bộ tang vật. Vụ việc này đã được thông báo trên website chính thức của SFA có kèm theo hình ảnh một số mặt hàng nhập khẩu trái phép từ Việt Nam.

Để đảm bảo xây dựng uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Singapore, Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm Việt Nam cần lưu ý một số yêu cầu quan trọng khi xuất khẩu sang thị trường này.

Singapore có các quy định rất chặt chẽ về quá trình sản xuất và tiêu thụ thực phẩm, quy định về dán nhãn thực phẩm, các chất phụ gia thực phẩm cho phép sử dụng, các thành phần ngẫu nhiên xuất hiện trong thực phẩm, việc sử dụng các khoáng chất, dầu được hydro hóa một phần, quy định về hộp đựng thực phẩm, thực phẩm chiếu xạ,…

Chính phủ Singapore có quy định đối với từng loại mặt hàng nhập khẩu. Việc nhập khẩu các sản phẩm sữa và sản phẩm sữa, động vật tươi sống, thịt, cá được đánh giá là “rủi ro cao” và được kiểm soát chặt chẽ thông qua các quy trình kiểm tra, kiểm định, cấp giấy phép của SFA.

Hiện tại, Singapore chưa cho phép nhập khẩu trứng tươi, các loại thịt và động vật sống, hàu sống và đưa ra những yêu cầu kỹ thuật cao cho sản phẩm sữa của Việt Nam. Có bản cập nhật danh mục các quốc gia/vùng lãnh thổ được cấp phép xuất khẩu một số sản phẩm vào Singapore kèm theo.

Đối với trái cây tươi và rau quả nhập khẩu vào Singapore quy định không được chứa bất kỳ loại thuốc trừ sâu bị cấm và mức độ dư lượng thuốc trừ sâu hoặc dư lượng hóa chất độc hại không vượt quá mức quy định tại Luật Kinh doanh Thực phẩm hoặc khuyến nghị của FAO/WHO.

Theo quy định của Singapore, các doanh nghiệp tại Singapore nhập khẩu thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu của SFA và phải được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Mỗi lô hàng phải được khai báo và kèm theo giấy phép nhập khẩu hợp lệ. Nếu doanh nghiệp nhập khẩu, chế biến trái phép các sản phẩm thịt từ nguồn cung không được cấp phép hoặc tàng trữ sản phẩm thịt để bán, nhưng không có giấy phép hợp lệ sẽ bị phạt tiền (tới 100.000S$) hoặc/và ngồi tù (tới 3 năm), tùy theo mức độ vi phạm.

Cũng theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Singapore là thị trường có yêu cầu cao, khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm,… được chính phủ Singapore quản lý chặt chẽ và phải tuân theo Luật Kinh doanh Thực phẩm (Sales of Food Act) năm 2002 được sửa đổi thay thế một số điều vào 7/12/2017, Quy định về thực phẩm (Food Regulations), Quy định về môi trường, sức khỏe cộng đồng (An toàn thực phẩm) (Environmental Public Health Food Hygiene Regulations)…

Bên cạnh những đòi hỏi về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm thực phẩm, người tiêu dùng Singapore còn rất nhạy cảm đối với các thông tin liên quan đến đảm bảo vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch và tính tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp.

Những trường hợp như Công ty Viet-Sin Grocery nói trên có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến lựa chọn mua hàng của người tiêu dùng Singapore đối với hàng thực phẩm Việt Nam nói chung và tạo tiếng xấu cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng Việt Nam nói riêng. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam nên thường xuyên cập nhật thông tin quy định của địa bàn và lựa chọn các đối tác cho phù hợp.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore, cho biết Singapore đang rất cần đa dạng hóa nguồn cung các sản phẩm thực phẩm, nhất là nhóm mặt hàng sản phẩm thịt các loại. Do đó, đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét việc đàm phán với Singapore về cung cấp các loại thịt, trứng nhằm khơi thông thương mại cho xuất nhập khẩu chính ngạch các sản phẩm này từ Việt Nam.