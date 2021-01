Mỹ siết chặt an ninh trước lễ nhậm chức của ông Biden

Lực lượng chấp pháp được triển khai dày đặc ở thủ phủ các tiểu bang Mỹ vào ngày Chủ nhật (17/1), vượt xa số người biểu tình ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump, trong bối cảnh nước Mỹ tăng cường an ninh trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1.

Theo tin từ Reuters, hàng chục tiểu bang trên toàn nước Mỹ đã triển khai binh sỹ Vệ binh quốc gia để bảo vệ tòa nhà nghị viện bang sau khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) cảnh báo về nguy cơ xảy ra biểu tình có vũ trang trước ngày ông Biden chính thức tiếp quản Nhà Trắng. Cảnh báo được đưa ra sau khi những phần tử cực đoan cánh hữu thể hiện sự ủng hộ dành cho ông Trump bằng một cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 - vụ bạo loạn chưa từng có tiền lệ và khiến 5 người thiệt mạng.

Giới chức an ninh xem ngày 17/1 là mốc quan trọng đầu tiên trong chiến dịch bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức, bởi đó là ngày mà một phong trào biểu tình đã được lên kế hoạch từ nhiều tuần trước dự kiến sẽ tiến hành các cuộc xuống đường ở toàn bộ 50 bang. Tuy nhiên, đến buổi chiều cùng ngày, chỉ có một số lác đác người biểu tình xuất hiện trên đường phố, trong khi số lượng binh sỹ đảm bảo an ninh và các nhà báo tác nghiệp thậm chí còn đông hơn người biểu tình.

"Ngày hôm nay không có gì lớn xảy ra, và chúng tôi lấy làm mừng", người phát ngôn Troy Thompson của cơ quan dịch vụ tổng hợp bang Pennsylvania phát biểu. Vào buổi chiều, cảnh sát ở Harrisburg, thủ phủ của Pennsylvania, đã mở cửa trở lại những tuyến phố xung quanh tòa nhà nghị viện bang, vốn trước đó bị phong tỏa vì lo ngại xảy ra biểu tình lớn.

Tại thủ đô Washington DC, hàng chục nghìn binh sỹ Vệ binh Quốc gia và từ các cơ quan chấp pháp khác đã được triển khai nhằm đảm bảo không có sơ hở nào về an ninh trước buổi lễ nhậm chức diễn ra vào ngày thứ Tư tuần này.

Khu vực trung tâm của Washington DC vào ngày Chủ nhật giống như một "thành phố ma", Reuters cho hay. Những binh sỹ Vệ binh Quốc gia trong trang phục rằn ri và súng trên tay đứng gác dày đặc tại các chốt kiểm soát ở khu vực trung tâm - nơi đã đóng không cho xe cộ qua lại. Nhiều xe quân sự cỡ lớn được triển khai khai để phong tỏa các tuyến phố.

Hiện chưa rõ liệu có phải cảnh báo của FBI và an ninh thắt chặt trên toàn quốc là nguyên nhân khiến nhiều người biểu tình hủy kế hoạch xuống đường.

Nguồn thạo tin tiết lộ với NBC News rằng vài giờ trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, ông Trump sẽ rời Nhà Trắng để tới căn cứ Andrews nơi chuyên cơ Không lực số 1 được cất giữ. Tại đây, ông có thể phát biểu trong một buổi lễ chia tay, rồi bay trên Không lực 1 lần cuối để về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở West Palm Beach, Florida.

Ông đã Trump tuyên bố sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden. Vị Tổng thống đắc cử nói rằng quyết định này của người tiền nhiệm là "một trong số rất ít những điều mà tôi và ông ấy từng nhất trí với nhau".