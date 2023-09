Nắm bắt xu hướng ESG, khu công nghiệp An Phát 1 hút vốn đầu tư ngoại

ESG TRONG BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

ESG - cụm từ viết tắt bởi Environmental (môi trường), Social (xã hội) và Governance (quản trị doanh nghiệp), là bộ tiêu chuẩn đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng. Khi phát triển xanh ngày càng trở nên cấp thiết, bộ tiêu chí này được coi là kim chỉ nam trong quá trình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó có bất động sản khu công nghiệp.

Theo nhiều chuyên gia, yêu cầu từ thị trường đang thúc đẩy các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp sớm thực hiện tiêu chuẩn về ESG dù tự nguyện hay bắt buộc. Việc thực hành ESG sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, từ việc tạo ra giá trị kinh tế bền vững, đến những lợi ích lâu dài về thu hút vốn đầu tư chất lượng cao từ các tập đoàn đa quốc gia hay các quỹ đầu tư lớn.

Là một nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, Việt Nam hiện đang phụ thuộc khá nhiều vào dòng vốn FDI. Do đó, khi xu hướng ESG được đẩy mạnh ở các nước phát triển như Mỹ và châu Âu…, nhu cầu thuê khu công nghiệp đáp ứng được bộ tiêu chí này của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng mạnh trong tương lai gần.

Nhận định về xu hướng lựa chọn "nơi làm tổ" của các nhà đầu tư, ông Vadym Sheronov - Giám đốc điều hành tại Việt Nam của công ty tư vấn quản lý dự án và kỹ thuật quốc tế Royal Haskoning DHV cho rằng: “Ngày càng có nhiều doanh nghiệp coi biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của họ”. Vì vậy, nhà đầu tư đang có xu hướng tìm kiếm và lựa chọn đối tác có cùng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Điều này giúp tạo lợi thế cạnh tranh cho các khu công nghiệp đang định hướng trở thành khu công nghiệp bền vững.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN XANH, AN PHÁT 1 THU HÚT GẦN 90 TRIỆU USD VỐN ĐẦU TƯ

Từ góc độ của doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp, ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng giám đốc An Phát Holdings, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1 cho hay: “Việt Nam hiện là điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn sản xuất lớn từ Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Người tiêu dùng tại những nước phát triển ngày càng quan tâm đến ESG. Họ sẵn sàng trả tiền cao hơn cho sản phẩm được sản xuất theo quy trình đáp ứng ESG. Chính vì vậy, các khu công nghiệp thực hành tốt ESG ngày càng có sức hút với các tập đoàn nước ngoài”.

Nắm bắt xu thế này, An Phát 1 – một trong 6 khu công nghiệp mới tại tỉnh Hải Dương, ngay từ ban đầu đã xác định phát triển theo hướng xanh và bền vững là mục tiêu chiến lược lâu dài. Bắt đầu khai thác thương mại từ đầu năm 2023, khu công nghiệp An Phát 1 với diện tích 180ha (giai đoạn 1) ưu tiên các khách hàng thuộc ngành công nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo, không gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Tuấn, tại Việt Nam, ESG chưa phải là yêu cầu bắt buộc, nhưng An Phát 1 vẫn khuyến khích các doanh nghiệp đối tác của mình đi theo lộ trình sản xuất xanh và bền vững. “Để đảm bảo những tiêu chí về môi trường, chúng tôi yêu cầu các nhà xưởng phải được xây dựng theo hướng xanh và sạch, có hệ thống xử lí rác thải, khí thải và nguồn nước đạt chuẩn, không ảnh hưởng tới cuộc sống người dân và hệ sinh thái xung quanh khu công nghiệp”, ông Tuấn nói.

Tại khu công nghiệp An Phát 1, diện tích đất trồng cây xanh được mở rộng cao hơn mức yêu cầu tiêu chuẩn. Điều này giúp tạo ra những mảng xanh, làm sạch môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

Khu công nghiệp An Phát 1 được định hướng phát triển theo mô hình ESG hiện đang trong quá trình xây dựng.

Bên cạnh yếu tố E (môi trường), thì hai tiêu chí về (S) xã hội và G (quản trị) cũng được khu công nghiệp An Phát 1 thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và cộng đồng người dân địa phương. Theo đó, khu công nghiệp này cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, chất lượng cao, cùng dịch vụ một cửa (one-stop services) với hàng loạt giải pháp hỗ trợ toàn diện như thủ tục tài chính, đăng ký kinh doanh, khai báo hải quan, dịch vụ vận tải, ký túc xá, suất ăn công nghiệp…, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư.



Theo ông Tuấn, tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, An Phát 1 đã thu hút được 5 dự án lớn với tổng vốn đầu tư lên tới gần 90 triệu USD. Với đà này, khu công nghiệp An Phát 1 dự kiến tạo ra việc làm ổn định cho khoảng 20.000 lao động địa phương, từ đó góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

Không thể phủ nhận, các yêu cầu về ESG đang trở nên nóng hổi và có tác động trực tiếp đến hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thực hiện tốt bộ tiêu chí ESG sẽ giúp các khu công nghiệp nâng tầm giá trị, ghi điểm với các nhà đầu tư, từ đó thu hút được những khách hàng lớn, có trách nhiệm và giàu tiềm năng.