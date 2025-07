Dự kiến Trung ương sẽ cấp 10.000 tỷ đồng cho Quỹ nhà ở quốc gia

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về Quỹ nhà ở quốc gia.Theo dự thảo, Chính phủ thành lập Quỹ nhà ở trung ương, giao Bộ Xây dựng quản lý và là đại diện chủ sở hữu.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Quỹ nhà ở địa phương và là đại diện chủ sở hữu, giao cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.

Nguồn vốn hoạt động của quỹ nhà ở trung ương được hình thành từ vốn chủ sở hữu; vốn hình thành từ tiếp nhận nguồn hỗ trợ tự nguyện, nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; các nguồn huy động hợp pháp khác.

Trong đó, vốn chủ sở hữu gồm: vốn điều lệ do ngân sách trung ương cấp lần đầu tối thiểu là 5.000 tỷ đồng ngay sau khi được thành lập, và được nâng mức vốn điều lệ lên tối thiểu là 10.000 tỷ đồng trong 3 năm tiếp theo kể từ ngày được thành lập; vốn từ số tiền tương đương với tiền bán nhà ở thuộc tài sản công do cơ quan trung ương đang quản lý theo quy định của pháp luật về nhà ở; vốn bổ sung từ hoạt động của quỹ nhà ở trung ương; vốn khác thuộc sở hữu của quỹ.

Tương tự, nguồn vốn hoạt động của quỹ nhà ở địa phương được hình thành từ vốn chủ sở hữu; vốn hình thành từ tiếp nhận nguồn hỗ trợ tự nguyện, nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; các nguồn huy động hợp pháp khác.

Trong đó, vốn chủ sở hữu gồm: vốn điều lệ của quỹ nhà ở địa phương do ngân sách địa phương cấp và cấp bổ sung sau khi được HĐND cấp tỉnh thông qua; vốn từ số tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; vốn từ số tiền tương đương với tiền bán nhà ở thuộc tài sản công do địa phương đang quản lý theo quy định của pháp luật về nhà ở; vốn từ số tiền đấu giá quyền sử dụng đất; vốn bổ sung từ hoạt động của quỹ nhà ở địa phương… Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định tỷ lệ trích nộp số tiền vào quỹ nhà ở địa phương.

Mục tiêu của Quỹ nhà ở quốc gia là đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà ở xã hội, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để cho thuê.

Tạo lập, tổ chức quản lý vận hành nhà ở xã hội thông qua hình thức tiếp nhận, chuyển đổi công năng nhà ở thuộc tài sản công do cơ quan trung ương đang quản lý theo quy định của pháp luật về nhà ở, nhà ở thuộc tài sản công do địa phương bàn giao để cho thuê; mua nhà ở xã hội do các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê.

Tạo lập, tổ chức quản lý vận hành nhà ở thông qua hình thức mua nhà ở thương mại để cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập.

Quỹ vận hành với các bộ phận theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, Giám đốc Quỹ nhà ở trung ương do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm; Giám đốc Quỹ nhà ở địa phương do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc Quỹ là người đại diện theo quy định pháp luật của Quỹ; được ký hợp đồng theo quy định của pháp luật đối với một số công việc phục vụ hoạt động của quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.