Hàng loạt căn nhà ở xã hội ở TP. Biên Hòa xin trả lại sau khi bị kiểm tra

Ngày 12/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo lại 366 trường hợp vắng (chiếm hơn 40% trường hợp thuộc diện kiểm tra) khi Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng đến làm việc tại 4 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Ngày 20/4, Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai, đơn vị quản lý vận hành 4 block chung cư nhà ở xã hội tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, đã báo Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng liên quan đến 4 block chung cư nhà ở xã hội tại phường Quang Vinh. Tại thời điểm kiểm tra, có 270 hộ dân vắng mặt, chiếm khoảng 38% số hộ thuộc diện kiểm tra.

Ngay sau đó, Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai đã gửi thư mời đến từng hộ dân vắng mặt yêu cầu đến Ban quản lý chung cư trình báo lý do. Đến nay, đã có 209 hộ dân đến làm việc và xác minh lý do vắng mặt, 30 hộ chưa liên hệ trình báo lý do. Ngoài ra, kết quả làm việc có 5 hộ thuê mua đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, 15 hộ đã trả lại nhà và 11 hộ xin trả lại nhà trong thời gian tới, nâng tổng số căn hộ đã trả lại và xin trả lại lên 26 căn.

Trong số các hộ chưa liên hệ, có một số hộ đã thông báo đang đi công tác xa chưa sắp xếp về làm việc xác minh và một số hộ xin thanh lý trả lại căn hộ trong thời gian tới. Đối với các hộ chưa liên hệ để xác minh, Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai tiếp tục gửi thư mời, liên hệ trực tiếp để xác minh và sẽ có báo cáo trong thời gian tới.

Cũng theo Công ty Kinh doanh Nhà Đồng Nai, tính đến ngày 9/5, các chung cư nhà ở xã hội trên còn 43 căn hộ còn trống, đã trả lại và đang xin trả. Cụ thể, số căn hộ còn trống và đã trả lại 32 căn, số căn hộ xin trả lại trong thời gian tới 11 căn.

Trước đó, Sở Xây dựng ban hành kết luận Kết luận số 01/KL-SXD ngày 26/4/2025 về việc kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại TP. Biên Hòa. Theo Kết luận, dự án 4 block chung cư nhà ở xã hội phường Quang Vinh (A1, A2, B1, B2) có tổng cộng 716 căn hộ thuộc diện kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra có 406 căn sử dụng đúng đối tượng, 23 căn sử dụng không đúng đối tượng, 270 trường hợp vắng. Tại Kết luận này, có 13 căn hộ trống và 3 căn hộ sắp trả lại.

Ngoài ra, tại dự án trên còn xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang, cơi nới không gian sử dụng chung, chưa đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy; Tình trạng đậu xe ô tô tại vị trí không gian đường giao thông nội bộ, công viên cây xanh trong khu chung cư; Nhiều hộ cải tạo ban công, cửa sổ của phòng ở nhô ra ngoài để trồng cây gây mất an toàn…

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu trường hợp phát hiện sử dụng sai đối tượng, trước đây đúng đối tượng nhưng nay đã có nhà ở khác mà vẫn cố tình chiếm dụng nhà ở xã hội thì đề xuất thu hồi, đồng thời đề nghị cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức có hình thức xử lý phù hợp.