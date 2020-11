Ngân hàng Bản Việt hoàn thành 3 trụ cột Basel II trước hạn

Ngày 13/11/2020, Ngân hàng Bản Việt cùng Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG Việt Nam (KPMG) đã tổ chức lễ nghiệm thu hoàn thành trụ cột thứ 2 và cũng là trụ cột sau cùng của Basel II - Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP).

Như vậy, sau 1 năm được chấp thuận cho triển khai sớm Basel II theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN, đến nay, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục là một trong những ngân hàng đầu tiên hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel II so với thời hạn yêu cầu của Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

ICAAP là quy trình toàn diện giúp ngân hàng tự thực hiện đánh giá mức đủ vốn để không chỉ đảm bảo tuân thủ yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, mà còn giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra phù hợp với khẩu vị rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro.

Bà Văn Thành Khánh Linh, Giám đốc khối Quản lý rủi ro Ngân hàng Bản Việt, cho biết, Ngân hàng luôn đặt các yếu tố bền vững, chất lượng bên cạnh yếu tố tăng trưởng. Chính vì vậy, Ngân hàng rất chú trọng việc triển khai và áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong quản lý rủi ro. Bên cạnh việc đảm bảo bám sát các yêu cầu của NHNN tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN, ngân hàng cũng chủ động tham khảo các chuẩn mực, hướng dẫn được khuyến nghị bởi Ủy ban Basel, đồng thời hợp tác cùng đơn vị tư vấn uy tín như KPMG để nhanh chóng hoàn thiện lộ trình đặt ra.

Đại diện KPMG, ông Phạm Đỗ Nhật Vinh - Giám đốc Tư vấn dịch vụ tài chính ngân hàng - cho rằng, việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản lý rủi ro quốc tế là yêu cầu tiên quyết để các ngân hàng nâng cao năng lực quản lý rủi ro cũng của mình. Trong thời gian qua, bằng kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý rủi ro ở thị trường toàn cầu cũng như Việt Nam của mình, KPMG đã tư vấn thành công cho rất nhiều các ngân hàng và tổ chức tài chính.

"Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ cũng như chiến lược hoạch định rất rõ ràng của ngân hàng Bản Việt khi cùng chúng tôi triển khai dự án quan trọng này", ông Vinh nói.

Việc hoàn thành và áp dụng sớm cả 3 trụ cột quan trọng của Basel II đã cho thấy sự quan tâm đầu tư trong lĩnh vực quản lý rủi ro để đảm bảo tính cân bằng của 3 yếu tố "tăng trưởng - bền vững - chất lượng" trong hoạt động của Ngân hàng Bản Việt. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro cũng như năng lực cạnh tranh của ngân hàng Bản Việt.

Được biết, kết thúc 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của Ngân hàng Bản Việt đạt đúng kế hoạch đặt ra, tăng trưởng đều tại các mảng kinh doanh cốt lõi nhờ vào việc bám sát mục tiêu cũng như kiểm soát tốt rủi ro trong bối cảnh còn nhiều thách thức. Tổng thu nhập của Ngân hàng trong 9 tháng tăng 21%, lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ, hoàn thành 69% kế hoạch của cả năm.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 55.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 2019; Dư nợ cho vay đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và tăng 12% so với đầu năm; Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2019 và tăng 10% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu và các chỉ số an toàn đều được kiểm soát tốt, cụ thể tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng là 2,98%.