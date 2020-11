Ngân hàng Bản Việt lãi 138 tỷ đồng trong 9 tháng

Kết thúc 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của Ngân hàng Bản Việt đạt đúng kế hoạch đặt ra, tăng trưởng đều tại các mảng kinh doanh cốt lõi nhờ vào việc bám sát mục tiêu cũng như kiểm soát tốt rủi ro trong bối cảnh còn nhiều thách thức.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, trong quý 3/2020, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Bản Việt đạt 76 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2019. Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập Ngân hàng tăng 21%; lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ, hoàn thành 69% kế hoạch của cả năm.

TĂNG TRƯỞNG ĐẠT MỤC TIÊU

Tại các mảng kinh doanh cốt lõi, với định hướng rõ ràng, cẩn trọng, đồng thời linh hoạt trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, Ngân hàng Bản Việt đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm, dư nợ cho vay đạt hơn 38 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2019 và tăng 12% so với đầu năm; huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 41 ngàn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2019 và tăng 10% so với đầu năm.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm cũng tăng trưởng tốt (tăng 15% so với cùng kỳ), trong đó phải kể đến thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng (tăng 63%) khi ngân hàng hợp tác với các tổ chức phát hành thẻ quốc tế liên tiếp ra mắt các dòng thẻ tín dụng nổi bật trên thị trường như Visa Lifestyle Bản Việt, JCB Travel Bản Việt, JCB 7eleven.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 55 ngàn tỷ, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay đạt hơn 38 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2019 và tăng 12% so với đầu năm; huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 41 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2019 và tăng 10% so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng là 2,98%, còn nếu tính cả dư nợ trái phiếu thì tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,85%, tăng nhẹ so với cuối năm 2019. Nhìn chung tỷ lệ nợ xấu và các chỉ số an toàn đều được kiểm soát tốt, đặc biệt ngân hàng đã hoàn tất hoàn toàn việc triển khai thông tư 13 (Basel II) phần tính vốn (ICCAP).

Với kết quả đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục bám sát mục tiêu đặt ra để hoàn thành kế hoạch 2020.

TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trong 9 tháng đầu năm, bên cạnh việc duy trì và đảm bảo tính ổn định trong hoạt động kinh doanh truyền thống, ngân hàng Bản Việt cũng linh hoạt trong việc đẩy nhanh và mạnh tốc độ số hóa trong hoạt động của mình để thích ứng kịp thời những thay đổi của thị trường và hành vi khách hàng, dựa trên nền tảng công nghệ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cụ thể trong quý 3, ngân hàng Bản Việt đã trở thành đối tác chiến lược cung cấp nền tảng cho Timo Plus; là ngân hàng tiên phong trong việc đưa tiện ích mở tài khoản từ thiết bị di động với tỷ lệ khách hàng mở mới tăng gấp 3 lần so với đầu năm; là ngân hàng chiếm thị phần lớn trong việc cung cấp nền tảng cho các đối tác Fintech; là một trong các ngân hàng đầu tiên áp dụng eKYC đồng bộ, không chỉ trên thiết bị di động mà tại quầy giao dịch.

Song song đó, Bản Việt cũng xác định rõ chuyển đổi số không thể chỉ diễn ra trên các kênh mà khách hàng tiếp xúc, vì đó mới là phần nổi, còn "phần chìm", là nền tảng phải thực hiện chính là các quy trình vận hành nội bộ. đảm bảo sự xuyên suốt, liên tục từ ngoài vào trong - khi khách hàng tiếp cận, yêu cầu sử dựng dịch vụ, và từ trong ra ngoài - khi Bản Việt cung cấp sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng. Chính vì vậy các dự án số hóa về vận hành cũng đã được triển khai mạnh mẽ để cải tiến trải nghiệm khách hàng.

Được biết, Ngân hàng Bản Việt vừa khai trương và đưa vào hoạt động phòng giao dịch Bình Tân (Nha Trang, Khánh Hòa) và Chi nhánh Thủ đô (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nâng tổng số đơn vị kinh doanh của ngân hàng lên 75 đơn vị trên toàn quốc.

Nhân dịp này, khách hàng mở và kích hoạt thẻ tín dụng Visa, JCB Bản Việt từ nay đến 31/12/2020 sẽ nhận nhiều phần quà ý nghĩa (áo mưa, dù cầm tay, nón bảo hiểm…), giảm ngay 100.000đ khi giao dịch mua sắm trên Lazada và Shopee với hóa đơn có giá trị tối thiểu từ 800.000đ; tặng ngay 50.000đ vào tài khoản khi mở mới tài khoản thanh toán Bản Việt bằng smartphone và hoàn tiền 5% khi thực hiện thành toán vào tài khoản đến ngày 24/11/2020.