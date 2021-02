Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh phương án mua ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước vừa có điều chỉnh về phương án giao dịch chào mua ngoại tệ của các ngân hàng thương mại.



Cụ thể, sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, vào chiều hôm nay (17/2), Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì phương thức mua ngoại tệ (USD) kỳ hạn như áp dụng từ đầu năm 2021 đến nay với kỳ hạn 6 tháng có huỷ ngang, giá mua 23.125 VND, thay cho phương thức giao mua ngay trước đó.

Tuy nhiên, tần suất mua đã được thay đổi. Theo thông báo mới, nhà điều hành sẽ chuyển sang tần suất thực hiện mua vào 01 lần trong tuần và ấn định vào thứ Tư.

Như vậy, sau khi có bước giảm khá mạnh 50 VND giá mua vào cuối năm 2020 theo phương thức mua giao ngay, Ngân hàng Nhà nước lần lượt có các điều chỉnh trong hoạt động mua vào ngoại tệ, chuyển sang mua kỳ hạn, rồi giãn tần suất giao dịch như đề cập ở trên.

Trước đó, vào mùa cao điểm cận Tết Âm lịch, chênh lệch lãi suất VND – USD trên liên ngân hàng khá cao (khoảng trên 2%) và cung cầu ngoại tệ trong nước vẫn rất thuận lợi đã khiến tỷ giá có những bước giảm lớn. Đặc biệt trong bối cảnh, mốc chặn giao mua ngay ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước không còn, tỷ giá USD/VND đã giảm xuống mức rất thấp.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/2, tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng chỉ còn ở mức 22.956 VND/USD, giảm 34 VND so với phiên liền trước.

Theo Công ty Chứng khoán SSI nhận định, tỷ giá sẽ nhích tăng trở lại vùng cuối tháng 1 sau Tết, khi yếu tố mùa vụ qua đi.

Còn tại thị trường tự do hôm nay, giá USD tự do phổ biến ở mức 23.700 VND (mua vào) và 23.780 VND (bán ra), tăng 150 VND so với trước khi nghỉ Tết. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chênh lệch giá vàng trong nước đang cao hơn đến 7,29 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi.