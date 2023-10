Ngân hàng và doanh nghiệp tìm cách vực dậy thế mạnh chủ lực ở Tây Nguyên

Chiều 20/10, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức "Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên".

Khu vực Tây Nguyên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với đặc điểm lợi thế về phát triển nông, lâm nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đến 30/9/2023, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tại khu vực Tây Nguyên đạt 269.417 tỷ đồng, tăng gần 8%; tổng dư nợ tín dụng đạt 508.102 tỷ đồng, tăng 6% so với 31/12/2022, chiếm khoảng 4,01% tổng dư nợ nền kinh tế.

Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn này đạt khoảng 297.501 tỷ đồng, tăng 3,15% so với cuối năm 2022 chiếm 9,65% so với dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn toàn quốc. Dư nợ cho vay các mặt hàng chủ lực như cà phê, cao su, hồ tiêu đều tăng khá, với dư nợ là 76.255 tỷ đồng, chiếm 15% tổng dư nợ của vùng Tây Nguyên, tăng 7,06% so với cuối năm 2022, chiếm khoảng 82% dư nợ cho vay cà phê toàn quốc.

Dư nợ cao su đạt 7.168 tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng dư nợ của vùng Tây Nguyên, chiếm 15,7% dư nợ cho vay cao su toàn quốc…); dư nợ cho vay ngành công nghiệp, xây dựng đạt mức tăng 11,57%.

Tuy nhiên, tại Tây Nguyên, nguồn vốn huy động tại chỗ chỉ chiếm khoảng 53%. Hoạt động huy động vốn trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu về vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn, các tổ chức tín dụng phải nhận điều chuyển vốn từ hội sở để phục vụ địa bàn.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng ở Tây Nguyên đã giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với khoản cho vay mới và cũ trên địa bàn ở mức 7,3% - 9,1%/năm.

Nêu ý kiến tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp vẫn mong lãi suất cho vay giảm thêm. Cụ thể, ông Phan Văn Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vinh Phúc cho biết lãi suất cho vay là 7%/ năm kỳ hạn 6 tháng, đã giảm đáng kể so với mức áp dụng hồi đầu năm. Tuy nhiên, để hỗ trợ doanh nghiệp, ông đề xuất các ngân hàng hạ lãi suất cho vay thêm còn khoảng 5 - 6%/năm là hợp lý.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối quý 2/2023, đã có khoảng 320 buổi gặp gỡ, đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp được tổ chức trên toàn quốc. Thông qua chương trình, các tổ chức tín dụng đã thực hiện kết nối, hỗ trợ cho trên 145.000 doanh nghiệp với dư nợ được hỗ trợ là 1,4 triệu tỷ đồng thông qua các biện pháp như cho vay mới, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hỗ trợ khác (điều chỉnh giảm lãi suất, giảm phí,..).

Riêng với lĩnh vực cà phê, các doanh nghiệp cho biết không có đủ nguồn vốn đảm bảo thu mua và điều tiết kế hoạch dẫn tới tình trạng bị ép giá do khối lượng lớn cà phê tập trung thu hoạch vào chính vụ được bán ra trong thời gian rất ngắn. Doanh nghiệp cần đảm bảo nguồn vốn để thu mua cà phê cho người nông dân, sản xuất và xuất khẩu cà phê ngay từ đầu niên vụ. Qua đó, điều tiết hoạt động kinh doanh cũng như hỗ trợ tốt cho người nông dân phát triển cà phê theo hướng bền vững.

Bà Trần Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH Cà phê Vĩnh Hiệp kiến nghị ngành ngân hàng có chính sách cấp tín dụng theo từng nghành hàng, đặc biệt là các nghành nông sản xuất khẩu trong đó có cà phê.

“Đề nghị cung cấp một gói tín dụng đặc thù riêng về lãi suất, hạn mức tín dụng, chính sách liên quan đến tài sản đảm bảo cho ngành cà phê, cho các doanh nghiệp đầu ngành và có tính bền vững để cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI”, bà Lan Anh nói.

Ngoài ra, bà Lan Anh cũng nêu tình trạng các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay chưa có nhiều phương thức tiếp cận tín dụng ngoài việc phải có tài sản đảm bảo là bất động sản.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết sau thời gian kinh tế gặp khó khăn, mức độ rủi ro bị đánh giá cao hơn, khi hoạt động của doanh nghiệp khó chứng minh hiệu quả (chi phí đầu vào, nguyên vật liệu nhập khẩu cao, thị trường đầu ra, đơn hàng, doanh thu giảm...); tổ chức tín dụng rất khó khăn trong quyết định cho vay do không hạ được chuẩn tín dụng để đảm bảo an toàn hệ thống.

Song, Phó Thống đốc khẳng định: “Với tinh thần đồng hành, chia sẻ cùng người dân, doanh nghiệp, ngành ngân hàng sẵn sàng triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phát triển kinh tế trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Với những giải pháp của ngành ngân hàng và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, cùng với các Sở, ban, ngành, các Hội, hiệp hội sẽ giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.