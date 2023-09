Khoảng 1 triệu tỷ đồng "khẩu phần" tín dụng chờ bơm vào nền kinh tế

Theo cập nhật của VnEconomy, trong tháng 8, lãi suất huy động 12 tháng trung bình đạt 6,08%, đã giảm trở lại 10 điểm cơ bản (bps) so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 92 bps so với trung bình hồi tháng 7, giảm tới 235 bps so với cuối năm 2022. Lãi suất huy động duy trì đà giảm kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho lãi suất cho vay tiếp tục giảm từ nay tới cuối năm.