Ngày 10/11: Thêm 7.930 ca Covid-19 tại 59 tỉnh, thành phố

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. HCM (1.414), Đồng Nai (848), Bình Dương (627), An Giang (450), Tây Ninh (435), Tiền Giang (396), Kiên Giang (327), Sóc Trăng (298), Bình Thuận (287), Đồng Tháp (274), Bạc Liêu (234), Bà Rịa - Vũng Tàu (191), Đắk Lắk (181), Cà Mau (180), Vĩnh Long (157), Cần Thơ (139), Long An (132), Bình Phước (131), Khánh Hòa (122).

Hà Giang (94), Bến Tre (87), Hà Nội (80), Trà Vinh (74), Hậu Giang (63), Gia Lai (61), Quảng Ngãi (57), Nghệ An (51), Ninh Thuận (50), Phú Thọ (45), Hà Tĩnh (44), Bình Định (39), Bắc Giang (36), Đắk Nông (36), Thanh Hóa (33), Nam Định (29), Đà Nẵng (26), Bắc Ninh (23), Hưng Yên (23), Quảng Nam (19), Hải Dương (18), Phú Yên (16), Quảng Bình (13).

Kon Tum, Quảng Trị mỗi nơi 11 ca, Lạng Sơn (9), Tuyên Quang (8 ), Điện Biên, Hà Nam, Thừa Thiên Huế mỗi nơi 6 ca, Ninh Bình (5), Vĩnh Phúc (4), Cao Bằng, Thái Nguyên, Lai Châu, Yên Bái mỗi nơi 2 ca, Hòa Bình, Bắc Kạn, Hải Phòng, Thái Bình mỗi nơi 1 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (-274), Hà Nội (-188), An Giang (-107). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (+194), Tiền Giang (+189), TP. Hồ Chí Minh (+138). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 7.596 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 992.735 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 987.758 ca, trong đó có 841.237 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. HCM (442.630), Bình Dương (240.974), Đồng Nai (74.913), Long An (36.122), Tiền Giang (19.099).

Trong ngày 10/11, có 1.254 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 844.054 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.620 ca.

Cùng ngày ghi nhận 79 ca tử vong tại TP. HCM (43), Bình Dương (9), Long An, Tiền Giang, An Giang mỗi nơi 4 ca, Đồng Nai (3), Đắk Lắk, Tây Ninh, Kiên Giang, Bạc Liêu mỗi nơi 2 ca, Khánh Hòa, Bình Thuận, Vĩnh Long, Cần Thơ mỗi nơi 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 69 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.765 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 132.663 xét nghiệm cho 237.046 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 23.370.536 mẫu cho 62.976.831 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, đến ngày 10/11, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 93.962.665 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 62.806.992 liều, tiêm mũi 2 là 31.155.673 liều.

Trong ngày 10/11, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine Covaxin (Ấn Độ) cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược (Nghị định 54/2017/NĐ-CP).

Bộ Y tế cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, lập danh sách người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine để tổ chức tiêm chủng theo quy định. Tổ chức tiêm chủng ngay cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 ở nước ngoài theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế khi đến lịch tiêm mũi 2, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine, an toàn và hiệu quả.

TP. HCM bổ sung thêm 33 trạm y tế lưu, gồm: Quận 12 (20 trạm), Bình Chánh (8 trạm), Hóc Môn (4 trạm), Bình Tân (1 trạm). Trước đó, thành phố cũng đã yêu cầu kích hoạt 40 trạm y tế lưu động tại huyện Hóc Môn.

TP. Hà Nội dự kiến triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, thời gian triển khai tiêm dự kiến vào quý 4/2021 tới quý 1/2022. Thành phố sẽ tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng của Bộ Y tế.

Mục tiêu là trên 95% trẻ 12-17 tuổi đủ điều kiện được tiêm đủ 2 mũi. Thành phố sẽ lập các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học (bao gồm: trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm bảo trợ xã hội có nuôi dưỡng trẻ 12-17 tuổi...), và các điểm lưu động khác. Trẻ cũng có thể tiêm tại Trạm Y tế hoặc điểm tiêm chủng, tiêm vét cho nhóm bị tạm hoãn tại trường và trẻ không đi học.