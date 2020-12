Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.



Theo đó, Toyota Tsusho Corporation đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, thời gian giao dịch từ ngày 24/12/2020 đến ngày 22/1/2021.

Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu ND2 mà Toyota Tsusho đăng ký mua sẽ chiếm 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Điện Miền Bắc 2.

Hiện, ông Katsuhito Miyajima - Ủy viên Hội đồng Quản trị, ông Kenichi Suzuki - thành viên BKS và ông Yasuke Takahashi, Ủy viên Hội đồng Quản trị của Điện Miền Bắc 2 đều là cán bộ, nhân viên của Toyota Tsusho.



Được biết, hai ông Katsuhito Miyajima và Kenichi Suzuki mới được Điện Miền Bắc 2 bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường họp ngày 18/12/2020 vừa qua.

Trước đó, Tổng Công ty xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vianconex (mã VCG) thông báo đăng ký bán bớt gần 17,5 triệu cổ phiếu – đúng bằng số cổ phiếu mà Toyota Tsusho vừa đăng ký mua – trong tổng số hơn 36,6 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 73,24%, nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/12/2020 đến ngày 20/1/2021.

Liên quan đến nhà đầu tư ngoại mua cổ phiếu, công ty cho biết đã thông qua việc nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng trên 25% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của ND2 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Về kết quả kinh doanh, ND2 công bố lãi quý 3/2020 tăng 18% so với cùng kỳ đạt 98,4 tỷ đồng là do vào tháng 5/2020 nhà máy thuỷ điện ngòi phát mở rộng 12MW đã đưa vào hoạt động dẫn đến sản lượng tăng so với cùng kỳ, luỹ kế 9 tháng đạt hơn 105,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2020, công ty có tổng tài sản tăng 1,3 tỷ lên 1.867,7 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn là gần 1.052 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 172,9 tỷ đồng.