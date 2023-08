Nhà nông tăng lợi nhờ NPK Cà Mau công nghệ Polyphosphate

MÙA VÀNG CÂY TRÁI CHO BÀ CON TÂY NAM BỘ

Lan tỏa mô hình thành công từ phân bón công nghệ đi đôi kỹ thuật tân tiến đã được PBCM cùng ban ngành các địa phương triển khai tích cực, mang lại kết quả kép về mùa vụ lẫn tư duy canh tác mới cho hàng triệu hộ nông. Trong đó, NPK Cà Mau công nghệ polyphosphate trở thành tâm điểm của hội thảo tổng kết và tọa đàm “Giải pháp dinh dưỡng hiệu quả cho cây ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long” diễn ra tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 9/8/2023.

Tổng kết từ 22 mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long, 8 mô hình tại Tiền Giang, các dòng Phân bón Cà Mau thế hệ mới thuyết phục chuyên gia và người dùng bởi bộ 3 chất lượng - giá cả phù hợp - công nghệ tiên tiến. Nhìn chung công dụng trọn vẹn cho cả cây từ sinh trưởng, phát triển đến thu hoạch: Hàm lượng đạm cân đối sẽ rất thích hợp bón cho giai đoạn phục hồi sau khi thu hoạch của cây ăn trái và cây công nghiệp, giúp trái lớn nhanh, lá xanh, dày và nhiều chồi khỏe, tăng năng suất cho cây trồng, cây cứng cáp, lá to dày, khả năng kháng bệnh tốt, tỷ lệ ra hoa kết trái cao và trái to bóng, màu sắc đẹp bắt mắt, hạn chế sinh trưởng đọt non, tăng hấp thu dinh dưỡng vào trái, củ và hạt, tăng năng suất cho cây trồng; thúc trái lớn nhanh, chín tập trung hơn, trái chắc ruột và đậm đà vị tự nhiên.

Đặc biệt, chỉ cần bón ít nhưng sản lượng tăng đáng mừng. Dùng sản phẩm phân bón NPK Cà Mau sẽ giảm sâu bệnh hại đi đôi hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, trái cây Đồng bằng sông Cửu Long ngon thơm nay đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP nên tăng ưu thế cạnh tranh. Chi phí tiết giảm mà nông sản bán được giá nên lợi nhuận nhiều hơn, bà con vô cùng phấn khởi.

Nông dân tại Tiền Giang và các tỉnh lân cận tham dự hội thảo.

Tham gia mô hình từ năm 2021, đến nay hộ chị Nguyễn Thị Hồng Vân (Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang) thực sự hái mùa vàng với vườn thanh long 2.000m2. So phần đối chứng trồng truyền thống năng suất 9,16 tấn mà tỷ lệ trái loại 1 chỉ 5,9%, vườn thực nghiệm cho chị 10 tấn với tỷ lệ trái loại 1 tới 66,9%.

Cũng chọn PBCM cho cây thanh long của mình, nhà nông Châu Văn Quý (Đăng Hưng Phước, Chợ Gạo, Tiền Giang) mùa này thu lợi 56 triệu với 19 tấn trái, trong đó tỷ lệ loại 1 đến 79%. Kết quả có cách biệt xa với trồng đối chứng chỉ lời 36 triệu từ 17 tấn trái.

BỔ SUNG HOÀN HẢO CHO BỘ GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG

Đó là 2 trong số nhiều nông dân ham thích sản phẩm tốt, thay đổi tư duy canh tác hiện đại đã tham gia trải nghiệm giải pháp dinh dưỡng mới độc quyền của PVCFC. NPK Cà Mau công nghệ polyphosphate có lượng đạm cao trên 20%, phù hợp cho từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của nhiều loại cây và nhiều vùng thổ nhưỡng. Phát huy ưu điểm trước, bổ sung thêm những tính năng nổi trội trên thị trường.

Nông dân Đặng Văn Hơn-,huyện kế sách, tỉnh Sóc Trăng phấn khởi bên vườn bưởi đạt năng suất.

NPK Cà Mau polyphosphate được sản xuất trên nền urea hóa lỏng và dây chuyền hiện đại, công suất 300.000 bởi nhà bản quyền Espindesa (Tây Ban Nha). Từ chế biến tạo hạt đến đóng bao là một quy trình chi tiết hoàn chỉnh, đảm bảo độ mịn tan nhanh và không cô đặc, tạo yếu tố N cao và P hữu hiệu cao.

Hạt to tròn bóng láng dễ bảo quản và ít gây bụi khi sử dụng. Độ cứng cao, độ ẩm thấp rất dễ phối trộn và tan hoàn toàn sau khi bón không để lại cặn. Mỗi hạt NPK Cà Mau công nghệ polyphosphate khi vào đất sẽ giúp cây hấp thu dinh dưỡng nhanh chóng, trọn vẹn mà không kết tủa gây chua như nhiều loại NPK khác.

Theo các chuyên gia, dòng phân bón mới này của PVCFC còn giúp cây trồng hấp thu các chất dinh dưỡng khác tốt hơn, đặc biệt là yếu tố vi lượng. Sử dụng lâu dài vẫn không ảnh hưởng môi trường, hợp xu thế nông nghiệp xanh mà chúng ta luôn theo đuổi.

Theo Theo ông Lâm Văn Thông - Phó Giám đốc Dự án Phát triển Sản phẩm mới và Giải pháp Dịch vụ Nông nghiệp - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, với hàng loạt tính năng nổi trội và hợp thời, NPK Cà Mau công nghệ polyphosphate sẽ được bà con đón nhận nồng nhiệt qua các chương trình hội thảo, mô hình thực nghiệm. Phân bón Cà Mau cũng sẵn sàng các chiến lược đồng hành để lan tỏa giá trị canh tác bền vững cho bà con khắp vùng miền Việt Nam.