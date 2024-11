Hải Phòng có thêm 12 dự án, tổng vốn 1,8 tỷ USD

Chiều ngày 14/11, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 11 năm 2024. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Tô Lâm, lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương và thành phố Hải Phòng cùng tham dự hội nghị.

Theo ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trong những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế xã hội thành phố luôn duy trì sự phát triển kinh tế xã hội ở mức cao, tốc tăng trưởng GRDP bình quân luôn đạt trên 11%/năm. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2024, Hải Phòng tiếp tục đạt mức tăng trưởng GRDP là 9,77%. Trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước có vai trò không nhỏ, tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Thành phố Hải Phòng hiện đang đứng trong tốp 6 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước. Đến nay, thành phố đã thu hút được 1000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ với số vốn là 32,2 tỷ đô la Mỹ, 228 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 13,7 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, chế biến tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải là 26,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 80% tổng thu hút đầu tư nước ngoài của toàn thành phố Hải Phòng. Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp hiện nay đã lên đến 70%, suất đầu tư bình quân trên 1 ha của thành phố Hải Phòng vào khoảng 13 triệu USD/ha gấp hơn 3 lần suất đầu tư 4 triệu đô la Mỹ/ha bình quân của cả nước.

Trong những năm gần đây, thu hút đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng có sự tăng trưởng vượt bậc. Tính từ tháng 1/2021 đến nay, thu hút đầu tư của Hải Phòng đã đạt 14,5 tỷ đô la MS (vượt chi tiêu kế hoạch thu hút đầu tư nhiệm kỳ 2021-2025 là 12,5- 15 đô la Mỹ), bằng 74% giai đoạn 1993 -2020 (19,6 tỷ đô la Mỹ), bình quân thu hút được 3,6 ty đô la Mỹ/năm. Hải Phòng đã và đang trở thành cứ điểm của nhiều nhà đầu tư lớn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nổi bật là các dự án của Tập đoàn LG, Tập đoàn SK, dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast,…

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án đầu tư mới và mở rộng tiêu biểu trong tháng 11 tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố với tổng số vốn đầu tư thu hút được tăng thêm 1,8 tỷ đô la Mỹ, dự kiến nhu cầu lao động trong các năm tới vào khoảng 17 nghìn người, bao gồm: Dự án đầu tư mở rộng của Tập đoàn LG (Hàn Quốc) tại KCN Tràng Duệ, điều chỉnh tăng thêm 1 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư lên thành 5,65 tỷ USD; Dự án của Heesung, Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ, dự án tăng thêm 125 triệu USD, nâng tổng vốn lên thành thành 279 triệu USD.

Tiếp theo là Dự án kinh doanh hạ tầng cơ sở KCN của Tổ hợp KCN DEEP C Hải Phòng, tăng thêm 169 triệu USD, nâng lên thành 286 triệu USD; Dự án của Tập đoàn USI, Đài Loan (Trung Quốc) tại Tổ hợp KCN DEEP C, tăng từ 215 triệu USD thành 290 triệu USD (tăng thêm 75 triệu USD); Dự án của Nhà đầu tư Trung Quốc Moons' Industries tại KCN VSIP, tăng thêm 69 triệu USD, nâng lên thành 87 triệu USD; Dự án Vietnam Advance Film Material (Trung Quốc) tại KCN DEEP C 2A, tăng thêm 60 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên thành 158 triệu USD; Dự án Jeil Logistics 1 (Hàn Quốc) tại KCN Nam Đình Vũ, tăng từ 23,67 triệu USD thành 44,67 triệu USD.

Các dự án được cấp phép mới đó là: Dự án giữa của liên danh Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và nhà đầu tư Công ty Terminal Investment Limited (TIL) và Tập đoàn MSC của Thụy Sĩ với tổng số vốn đầu tư là 156 triệu USD; Dự án của nhà đầu tư Sembcorp Integrated Hub Hai Phong IV (Singapore) tại KCN DEEP C với tổng vốn đầu tư là 56 triệu USD; Dự án của Công ty Cổ phần DAP - Vinachem 626 tỷ đồng với mục tiêu là đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP; Dự án của Công ty TNHH Smart Logistics Service với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD tại KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Dự án của nhà đầu tư Hoda Strategic Holdings Private (Trung Quốc) với tổng vốn đầu tư là 10 triệu USD tại KCN DEEP C, mục tiêu của dự án là sản xuất phụ kiện đường ống PVC tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 10.000 tấn/năm.

Sau hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đầu tư thu hút trực tiếp nước ngoài của thành phố 11 tháng năm 2024, đạt khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ, đạt 140% kế hoạch năm, lũy kế thu hút đầu tư nước ngoài toàn thành phố đến nay đạt 32,2 tỷ đô la Mỹ.