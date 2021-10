Nhiều thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi trên Shopee

Hàng triệu voucher miễn phí vận chuyển, mua sắm hàng hiệu chỉ từ 100.000 đồng, cơ hội trúng xe hơi Honda City cùng nhiều ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và Quốc tế là những gạch đầu dòng nổi bật thu hút người dùng đến với 10/10 Siêu Sale Chính Hãng trên Shopee. Tất nhiên, “cơn lốc” ưu đãi hấp dẫn và giải trí bất tận cùng Shopee không chỉ dừng lại tại đó.

MUA SẮM TIẾT KIỆM, THÚ VỊ VÀ AN TOÀN VỚI SHOPEE MALL

Bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 10/10, siêu Sale nửa đêm sẽ mang đến cho người dùng hàng ngàn sản phẩm hàng chính hãng giảm giá đến 50% trên Shopee Mall. Đáng chú ý, loạt voucher độc quyền từ nhiều thương hiệu và nhà bán hàng yêu thích đã sẵn sàng để người dùng Shopee sử dụng trong ngày 10/10.

Với người dùng lần đầu tiên liên kết và thanh toán đơn hàng Shopee qua ví ShopeePay, mua sắm sẽ càng tiết kiệm hơn với voucher giảm 100.000 đồng cho đơn từ 0 đồng cùng nhiều ưu đãi giá chỉ từ 1.000 đồng.

Người dùng hiện tại cũng nhận được ưu đãi giảm đến 100.000 đồng khi thanh toán hóa đơn tiện ích, tận hưởng các bộ sưu tập đồng giá 10.000 đồng cùng voucher mua sắm hàng hiệu giảm đến 50.000 đồng.

Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết trên Shopee Mall cũng triển khai chương trình ưu đãi với điểm thưởng tăng đến 1.2 lần cho mỗi đơn đặt hàng từ các gian hàng chính hãng, cùng nhiều quà tặng chào mừng thành viên mới trong ngày 10/10.

KỶ NIỆM SHOPEE PREMIUM 1 TUỔI VỚI NHIỀU ƯU ĐÃI

Nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập, Shopee Premium sẽ mang đến cho người dùng hàng loạt ưu đãi độc quyền từ hơn 15 thương hiệu cao cấp.

Người dùng sẽ được tận hưởng hàng loạt ưu đãi đặc biệt và quà tặng hấp dẫn với tổng trị giá lên đến 100 triệu đồng từ các thương hiệu như Sulwhasoo, Shiseido, Furla... từ nay đến hết ngày 10/10.

Shopee Premium còn đem đến Hộp quà Thương hiệu bao gồm các sản phẩm được tuyển chọn đặc biệt từ nhiều thương hiệu cao cấp như OHUI, SUM:, SkinCeuticials, Shiseido với mức giá hấp dẫn.

Đặc biệt, SkinCeuticials sẽ mang đến ưu đãi đặc biệt mua 1 tặng 1 áp dụng cho sản phẩm Serum vitamin C E Ferulic cùng hàng ngàn quà tặng phiên bản giới hạn khác nhân dịp thương hiệu ra mắt trên Shopee Premium.

PHẦN THƯỞNG TỪ NHỮNG THƯƠNG HIỆU YÊU THÍCH

Shopee sẽ mang đến cho người dùng hàng loạt nội dung giải trí thú vị thông qua nhiều tính năng tương tác mới lạ, cho phép người dùng khám phá và tiếp cận những thương hiệu mà trước đây họ chưa có dịp trải nghiệm.

Chương trình Sắc màu hy vọng cũng sẽ trở lại vào lúc 20H30 ngày 9/10 trên Shopee Live và các kênh truyền hình hàng đầu với nhiều nội dung đặc sắc hơn nhờ sự góp mặt của nhiều tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu và nhiều phần quà hấp dẫn như voucher giảm giá lên đến 1 triệu đồng cùng cơ hội săn kho 440 triệu Shopee xu.

“Xem Live hàng hiệu, Trúng liền triệu xu” cũng là điểm nhấn trong 2 ngày 9/10 và 10/10, mang đến ưu đãi giảm đến 50% cho các sản phẩm chính hãng, cùng voucher trị giá lên đến 150.000 đồng khi tham gia Siêu phẩm đại chiến. Đặc biệt, chương trình Quà tặng Shopee sẽ mang đến cho người dùng vô số Shopee xu, voucher ưu đãi cùng mã dự thưởng để tham gia chương trình vòng quay may mắn với giải thưởng là một xe Honda City 1.5G do BEST Express đồng tài trợ.

Thiết lập ví ShopeePay trên Shopee và hoàn tất liên kết ngân hàng để thực hiện giao dịch trong tháng 10 này, bạn có cơ hội nhận combo ưu đãi đến 250.000 đồng, bao gồm 100.000 đồng vào ví thưởng ShopeePay, voucher 100.000 đồng khi lần đầu thanh toán đơn hàng Shopee bằng ShopeePay và voucher 50.000 đồng cho đơn đầu tiên thanh toán bằng thẻ VISA.

Hôm nay, người dùng sẽ được hoàn tiền 8% cho mỗi giao dịch tại Shopee với thẻ SeA-Easy của SeABank, trong khi chủ thẻ VISA được giảm 50.000 đồng cho đơn từ 800.000 đồng. Ngoài ra còn có ưu đãi giảm 100.000 đồng khi đặt vé máy bay tại Traveloka. Chi tiết: https://shopee.vn/m/uu-dai-doi-tac

Đặc biệt đừng quên tham gia thử thách Shopee Mall kéo dài từ ngày 3-9/10 để có cơ hội nhận được đến 1000 xu và nâng lên 2000 xu vào ngày 10/10.

Săn ngay bộ đôi voucher hoàn xu ngày 7/10: hoàn 10% tối đa 100.000 Shopee Xu cho đơn hàng từ 500.000 và hoàn 100% tối đa 20.000 Shopee Xu cho đơn hàng từ 99.000.

* Thông tin chi tiết: https://shopee.vn/m/sieu-mien-phi#250k