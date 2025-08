Vinatex sẽ trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi dệt may toàn cầu

Chia sẻ tại buổi Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) ngày 1/8/2025, ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Vinatex, cho biết 30 năm là một hành trình không ngừng nỗ lực, sáng tạo và khẳng định bản lĩnh của một tập thể đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn. Vinatex tự hào là trụ cột chính của ngành dệt may quốc gia và là một mắt xích có vị thế trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG MỖI HÀNH TRÌNH

Trong hành trình ấy, mỗi giai đoạn xây dựng, phát triển đều ghi lại những dấu ấn vàng son từ sự đổi mới, sáng tạo, hợp lực của các thế hệ người Vinatex.

Giai đoạn 1995 – 2005 là thời kỳ hình thành và đặt nền móng phát triển. Tổng công ty Dệt May Việt Nam ra đời trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam còn manh mún, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt khoảng 850 triệu USD, nhiều đơn vị thành viên đứng trước nguy cơ phá sản sau sự tan rã của thị trường XHCN cũ. Vinatex ngay từ khi thành lập đã lãnh trách nhiệm tái cấu trúc, phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp chủ chốt như Dệt Nam Định, Dệt 8-3, Hòa Thọ... tạo nền tảng ban đầu cho sự phát triển toàn ngành, đồng thời mở rộng hội nhập khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ thương mại với Hoa Kỳ, trở thành thành viên chính thức của ASEAN và tham gia thành lập ASEM.

Giai đoạn 2005 – 2015 là thời kỳ cổ phần hóa sâu rộng các đơn vị thành viên, trong khi Công ty mẹ vẫn giữ vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực, đảm nhiệm chức năng điều phối chiến lược và đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu. Vinatex mở rộng đầu tư vào các chuỗi cung ứng khép kín từ sợi – dệt – nhuộm – may, xây dựng hệ thống thương hiệu mạnh, xúc tiến thương mại tại các thị trường lớn, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành vượt 26 tỷ USD vào năm 2015, đánh dấu vị thế mới trong top 5 thế giới của ngành dệt may Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Vinatex, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

Từ năm 2015, Công ty Mẹ Tập đoàn chuyển sang mô hình công ty cổ phần, chính thức bước vào giai đoạn hoạt động với cơ chế quản trị hiện đại. Vinatex không ngừng đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đến nay, nhiều đơn vị thành viên đã có khả năng sản xuất theo phương thức FOB, ODM, OBM, cung ứng các đơn hàng lớn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường chính như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản…

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020 – 2025, dù đối mặt với đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và căng thẳng thương mại, Tập đoàn vẫn giữ vững đội ngũ, duy trì sản xuất và tăng trưởng ổn định: doanh thu tăng bình quân 6%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng 31%/năm, sản phẩm xanh chiếm 25% tổng sản lượng, thu nhập bình quân của người lao động tăng trên 6%/năm.

“Những kết quả này thể hiện sự bền bỉ, thích ứng linh hoạt và quyết tâm phát triển bền vững của toàn hệ thống”, ông Trường nhấn mạnh.

VỊ THẾ VỮNG CHẮC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

Tiếp bước 30 năm rực rỡ ấy, bước vào giai đoạn mới cùng những biến động mạnh mẽ về công nghệ, địa chính trị và xu hướng tiêu dùng, người đứng đầu Vinatex cho biết sẽ kiên định chiến lược "Một điểm đến – cung ứng giải pháp trọn gói về dệt may và thời trang xanh”. Với tầm nhìn, đến năm 2045 trở thành một trong những tập đoàn dệt may có giá trị gia tăng lớn, năng lực cạnh tranh cao, là đối tác tin cậy trong chuỗi dệt may toàn cầu, là cổ phiếu đáng quan tâm để đầu tư.

“Chúng tôi cam kết phát triển bền vững, mục tiêu đến năm 2030 tăng gấp đôi lợi nhuận hợp nhất và gấp 3 lần lợi nhuận riêng, đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động hàng năm cao hơn CPI thực tế 2-3%, đạt 100% tiêu chuẩn môi trường và giảm phát thải khí nhà kính”, ông Trường nhấn mạnh.

Song song với đó, Vinatex tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hiện đại, an toàn, bình đẳng, nơi người lao động được tôn trọng, phát triển. Với lợi thế là tập đoàn sở hữu trọn vẹn chuỗi cung ứng dệt may, Vinatex thúc đẩy quản trị minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm, từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp quốc gia theo hướng bền vững và dẫn dắt xu hướng xanh trong ngành.

Chúc mừng những thành tựu đạt được trong 30 năm qua của Vinatex, ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, đánh giá chặng đường 30 năm Vinatex đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, vừa kinh doanh hiệu quả vừa giữ vai trò chủ lực của ngành.

Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, đánh giá cao thành tựu đạt được trong 30 năm qua của Vinatex.

Trước bối cảnh quốc tế phức tạp, để đạt được những mục tiêu lớn, ông Lại Xuân Lâm cho rằng Vinatex cần tiếp tục phát huy truyền thống 30 năm, không ngừng đổi mới sáng tạo, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, thực hiện các cam kết và sáng kiến về môi trường, xã hội, quản trị công ty.

Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; tham gia vào chuỗi cung ứng với vị thế vững chắc, là đối tác ưu tiên của các nhà sản xuất – phân phối lớn trên thế giới. Xây dựng niềm tin với khách hàng trên cơ sở thực lực của doanh nghiệp, đem lại hiệu quả tối ưu cho toàn chuỗi.

Bên cạnh đó, đột phá trong công nghệ và sản phẩm giá trị cao, coi đây là yếu tố then chốt trong việc tạo ra sự khác biệt của doanh nghiệp để phát triển năng lực cạnh tranh mới. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao; đảm bảo khả năng lãnh đạo doanh nghiệp trong điều kiện bất định của kinh tế thế giới. Đặc biệt, cần lan tỏa văn hóa Vinatex: “Đoàn kết- Tự cường- Đổi mới- Sáng tạo- Đột phá” đã được hun đúc trong 3 thập kỷ phát triển để vững vàng tâm thế một doanh nghiệp đứng đầu trong ngành dệt may Việt Nam.

“Những định hướng trên chính là nhiệm vụ và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt ra cho Vinatex trong chặng đường phát triển sắp tới, trước mắt là giai đoạn 2025-2030- thời điểm đất nước vươn mình vào kỷ nguyên mới”, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ nhấn mạnh.