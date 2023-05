Nhiều ưu đãi hỗ trợ sản xuất kinh doanh thông qua gói tài khoản kinh doanh từ Ngân hàng Bản Việt

Hộ kinh doanh và tiểu thương tiếp tục nhận được nhiều ưu đãi để hỗ trợ sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Bản Việt thông qua gói tài khoản kinh doanh. Với gói tài khoản kinh doanh, hộ kinh doanh và tiểu thương sẽ được miễn toàn bộ các phí giao dịch, giảm lãi suất vay, cộng thêm lãi suất tiết kiệm trực tuyến,… Có thể nói đây là gói tài khoản dành cho hộ kinh doanh rất hiệu quả và hấp dẫn trên thị trường.

Theo đó, khi mở Tài khoản kinh doanh tại Bản Việt, chủ hộ kinh doanh được miễn phí toàn bộ phí giao dịch như phí chuyển khoản trong nước, phí tài khoản số đẹp, phí SMS, phí sử dụng ngân hàng điện tử, phí thường niên thẻ ghi nợ Visa, thẻ tín dụng… giúp chủ hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Ngoài ra, chủ hộ kinh doanh còn được hưởng lãi suất không kỳ hạn cao hơn thông thường và cộng thêm lãi suất tiết khi gửi kiệm trực tuyến lên (được cập nhật theo từng thời kỳ). Ưu đãi này sẽ giúp chủ hộ kinh doanh tăng thêm thu nhập lãi khi giao dịch tài khoản và gửi tiền tại Bản Việt.

Đặc biệt hơn nữa, trong trường hợp cần mở rộng sản xuất kinh doanh, nhập hàng hóa…, chủ hộ kinh doanh sẽ được tiếp cận nguồn vốn dễ dàng thông qua việc nhận được ưu đãi giảm lãi vay đến 2%/năm. Trước đó Bản Việt cũng thiết kế riêng sản phẩm “Vay linh hoạt 24h” để hỗ trợ cho các hộ kinh doanh đô thị vay vốn nhanh chóng, kịp thời.

Những ưu đãi của Gói tài khoản kinh doanh sẽ giúp chủ hộ kinh doanh tăng thêm thu nhập lãi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bản Việt là một trong các ngân hàng tiên phong đưa ra rất nhiều các chính sách, chương trình ưu đãi dành cho hộ kinh doanh. Không chỉ cải tiến về các tính năng trên ngân hàng số để khách hàng thuận tiện giao dịch như: Chủ shop có thể tạo mã QR để người mua có thể giao dịch chuyển khoản thuận tiền, theo dõi được biến động số dư qua SMS hoặc thông báo trên Digimi, đặt số tài khoản là nickname của cửa hàng..., mà còn có rất nhiều các ưu đãi về lãi suất vay và tiền gửi để khách hàng mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Sau khi mở Gói tài khoản kinh doanh thành công, tất cả các giao dịch trên Ngân hàng số Digimi của khách hàng đều hết sức thuận tiện.

“Nhóm khách hàng tiểu thương, hộ kinh doanh là nhóm khách hàng mà Bản Việt chúng tôi rất quan tâm. Tuy quy mô kinh doanh không lớn, nhưng tính ổn định, sự năng động trong việc thu hút khách hàng đặc biệt là việc kinh doanh online đang rất phát triển trong thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, chúng tôi muốn hỗ trợ tối đa để những khách hàng này được hưởng những lợi ích tốt nhất và gắn bó lâu dài với Bản Việt. Đây cũng là định hướng phát triển phân khúc bán lẻ của Bản Việt trong những năm gần đây. Riêng đối với việc hỗ trợ lãi suất vay, từ đầu năm đến giờ chúng tôi cũng liên tục đưa ra các chính sách về giảm lãi suất và hỗ trợ vay nhanh 24h cho nhóm khách hàng này. Mức tăng trưởng tín dụng của Bản Việt trong quý 1/2023 cũng được đánh giá tốt trong nhóm các ngân hàng Thương mại cổ phần”, ông Ngô Minh Sang - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân Bản Việt cho biết thêm.

Được biết, Ngân hàng Bản Việt vừa hợp tác với Công ty quản lý quỹ ResponsAbility (Thụy Sĩ) triển khai chương trình “Tín dụng xanh” với lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 8,9%/năm dành cho các dự án sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thân thiện với môi trường. Hạn mức cho chương trình này là 500 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân vay vốn triển khai các dự án có yếu tố “xanh” từ vay ngắn hạn đến trung dài hạn như: Bổ sung vốn cho hoạt động nuôi trồng có ứng dụng công nghệ/ mô hình theo hướng VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ, VietGAHP…; Bổ sung vốn mua máy móc, dây chuyền sản xuất tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng điện mặt trời,...; máy móc hỗ trợ tạo ra năng lượng tái tạo…; Bổ sung vốn lưu động, mua sắm đồ gia dụng dán nhãn tiết kiệm năng lượng, xe ô tô động cơ hybryd, xe ô tô điện…

Kết thúc quý 1/2023, tổng tài sản của Ngân hàng Bản Việt đạt 78.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2022. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế (không bao gồm các tổ chức tín dụng) và dân cư đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với quý 1/2022 và củng cố vững chắc thanh khoản của Ngân hàng. Tín dụng tăng trưởng 5% so với cuối năm 2022, cao gấp hơn 2 lần mức tăng trung bình của toàn ngành, và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng.