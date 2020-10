Những điều ít biết về đế chế tài chính trăm tỷ USD của Jack Ma

Công ty tài chính Ant Group đang là tâm điểm chú ý của giới tài chính với kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Thượng Hải và Hồng Kông - được dự báo sẽ là một trong những IPO lớn nhất lịch sử.

Theo nguồn tin thân cận của tờ SCMP, nhóm ngân hàng chủ chốt trong IPO của Ant Group tuần này đã gửi tài liệu tới các nhà đầu tư, trong đó nhận định Ant có thể đạt giá trị khoảng 350-450 tỷ USD sau khi IPO. Theo đó, nếu Ant IPO với định giá 450 tỷ USD, công ty này sẽ vượt qua hãng tài chính khổng lồ JPMorgan Chase (vốn hóa 391 tỷ USD) của Mỹ và thậm chí lớn hơn quy mô nền kinh tế của Nigeria hoặc Áo.

Ở thời điểm hiện tại, startup này được định giá khoảng 200 tỷ USD, là hãng công nghệ tài chính giá trị nhất thế giới.

Ant khởi nguồn từ Alipay, hiện là một trong những nền tảng thanh toán điện tử phổ biến nhất tại Trung Quốc, tương tự như PayPal ở Mỹ. Alipay được thành lập vào năm 2004 để phục vụ riêng cho khách hàng mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử của Alibaba - công ty do Jack Ma đồng sáng lập.

Năm 2011, Alipay tách ra khỏi Alibaba và từ đó hoạt động như một dịch vụ thanh toán điện tử độc lập, phát triển không chỉ ở Trung Quốc mà cả quốc tế. Ant ra đời vào năm 2014, không chỉ là đóng vai trò là công ty mẹ của Alipay mà còn cung cấp các dịch vụ tài chính khác như cho vay và quản lý tài sản.

Năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn với Think Business, CEO Eric Jing của Ant cho biết công ty đặt tên theo loài kiến (tiếng Anh là "ant") bởi có sứ mệnh phục vụ "những người nhỏ bé". Năm 2018, Alibaba mua 33% cổ phần của Ant. Hiện tại, tỷ phú Jack Ma vẫn nắm giữ 50% cổ phần startup này.

Tháng 6 năm nay, Ant đổi tên từ Ant Financial Services sang Ant Group với định hướng trở thành nhà cung cấp dịch vụ công nghệ cho các tổ chức tài chính truyền thống. Startup này cũng thành lập một quỹ thị trường tiền tệ, đến nay đã thu hút hơn 600 triệu nhà đầu tư - tương đương 1/3 dân số Trung Quốc.

Trong vòng gọi vốn vào năm 2018, Ant huy động được 14 tỷ USD từ các nhà đầu tư để mở rộng dịch vụ Alipay ra toàn cầu, đưa định giá công ty lên 150 tỷ USD. Fred Hu, người sáng lập Primavera Capital Group - một trong những nhà đầu tư sớm của Ant, cho biết sở hữu cổ phần của Ant "giống như có cổ phiếu Apple trên sàn Nasdaq vậy".

Nền tảng Alipay của Ant Group hiện là ứng dụng thanh toán điện tử lớn thứ ba ở Trung Quốc với 731 triệu người dùng tính đến hết ngày 30/9.

Tuy nhiên, căng thẳng Mỹ - Trung có thể gây cản trở cho tham vọng mở rộng toàn cầu của Ant, đặc biệt là tại Mỹ. Năm 2018, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chặn đứng thương vụ thâu tóm hãng dịch vụ chuyển tiền Mỹ MoneyGram của Ant Group với lý do an ninh quốc gia. Theo tin từ Reuters đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Mỹ đề xuất chính phủ đưa Ant Group vào danh sách đen thương mại với lý do tương tự. Đây là danh sách nhằm hạn chế doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao của Mỹ.