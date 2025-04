PGBank có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 24/4, Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, mã chứng khoán PGB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, bà Cao Thị Thúy Nga trở thành tân Chủ tịch của ngân hàng PGBank trong nhiệm kỳ tới, thay ông Phạm Mạnh Thắng.

Bà Cao Thị Thuý Nga có bằng thạc sỹ tài chính – tiền tệ (Học viện Tài chính) và đã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng hơn 40 năm.

Năm 1980, bà Nga gia nhập BIDV, sau đó đảm nhiệm vị trí Phó phòng Cấp phát tín dụng của BIDV. Năm 1992, bà là một trong năm cán bộ được BIDV cử sang đặt nền móng xây dựng ngân hàng liên doanh nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam (VID Public Bank nay là Public Bank), giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng Ban Tổ chức nhân sự.

Năm 2005, bà gia nhập MB với vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách thành lập Khối bán lẻ. Bà cũng từng là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán MB (MBS).

Bà Cao Thị Thuý Nga, Chủ tịch HĐQT PGBank nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài bà Cao Thị Thúy Nga, HĐQT PGBank còn 4 người khác gồm: ông Nguyễn Văn Hương, ông Vương Phúc Chính, ông Đinh Thành Nghiệp và ông Nguyễn Văn Tý. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hương sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát của PGBank nhiệm kỳ mới sẽ có 4 thành viên gồm ông Trần Ngọc Dũng, ông Trịnh Mạnh Hoán, bà Đinh Thuỵ Trâm và bà Hạ Hồng Mai.

Về kế hoạch kinh doanh 2025, PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.001 tỷ đồng, tăng 135,3% so với 2024; tổng tài sản đạt 91.226 tỷ đồng tăng 24,9%, tương đương tăng 18.211 tỷ đồng so với cuối năm 2024; tổng dư nợ tín dụng đạt 48.653 tỷ đồng tăng 17,1% so với năm 2024; tổng huy động đạt 78.449 tỷ đồng tăng 17,6% so với năm 2024. Nợ xấu trên tổng dư nợ dự kiến được kiểm soát dưới 2% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước đưa ra.

PGBank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 4.200 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng trong năm nay. Theo đó, ngân hàng thực hiện kế hoạch chào 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo kế hoạch năm trước đã thông qua. Ngoài ra, ngân hàng sẽ phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10%.