Nghệ An thu ngân sách đạt hơn 10.800 tỷ đồng

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2025 của UBND tỉnh Nghệ An diễn ra diễn ra ngày 3/6, Sở Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 5/2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước thực hiện 10.846 tỷ đồng, đạt 61,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 103,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 10.069 tỷ đồng, chiếm 62,9% dự toán và tăng nhẹ 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 701,3 tỷ đồng, đạt 43% dự toán, bằng 98,7% cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 20.889 tỷ đồng, tương đương 49,7% dự toán năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2025 ước tăng 18,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, chỉ số IIP toàn tỉnh tăng 13,89%. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 15,91%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,69%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí tăng 16,01%; cung cấp nước và xử lý chất thải tăng 9,91%.

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao cho Nghệ An là 10.003,954 tỷ đồng. Tỉnh Ngh ệ An đã phân bổ chi tiết 9.068,41 tỷ đồng, đạt 90,65%, phần còn lại chưa phân bổ là 935,544 tỷ đồng (chiếm 9,35%).

UBND tỉnh Ngh ệ An đã tổ chức nhiều đoàn công tác do các Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đi kiểm tra thực địa 8 dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tính đến ngày 20/5, giải ngân mới đạt 2.703,973 tỷ đồng, tương đương 27,03% kế hoạch năm. Riêng nguồn vốn đầu tư công tập trung mới giải ngân 1.063,75 tỷ đồng, đạt 22,56%.

Một số nguồn có tỷ lệ giải ngân khá như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (61,98%), nguồn thu sử dụng đất thuộc phần ngân sách tỉnh hưởng (35,56%), nguồn xổ số kiến thiết (45,63%). Có 18 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân toàn tỉnh.

Ông Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2025

Tháng 5/2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 320 triệu USD, tăng 11,63% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, xuất khẩu đạt 1.461 triệu USD, tăng mạnh 26,2%. Trong khi đó, nhập khẩu trong tháng ước đạt 200 triệu USD (bằng 80,38% cùng kỳ); tính chung 5 tháng, đạt 1.124 triệu USD, tăng 11,67%.

Du lịch cũng ghi nhận những tín hiệu khả quan. Trong tháng 5, Nghệ An đón khoảng 1,4 triệu lượt khách, trong đó có 850.000 lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 4.163 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 5, toàn tỉnh đã đón 4,8 triệu lượt khách (tăng 11% so với cùng kỳ), trong đó có 2,9 triệu lượt khách lưu trú và 39.800 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14.265 tỷ đồng, trong đó doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng 5.506 tỷ đồng.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được tỉnh quan tâm. Trong tháng 5, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn 316,7 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh 18 lượt dự án, trong đó có 6 lượt điều chỉnh vốn, làm tăng thêm 326,2 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh trong tháng đạt 642,9 tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thu hút được 23 dự án đầu tư với tổng vốn 2.917,3 tỷ đồng; điều chỉnh cho 73 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 22 lượt với mức tăng 5.181,1 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, UBND tỉnh Ngh ệ An cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Trong tháng 5, thời tiết diễn biến bất thường, một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, gây tác động tới năng suất, chất lượng nông sản.

Đặc biệt, mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất tại một số huyện miền núi phía Tây làm thiệt hại tài sản của người dân. Tính đến ngày 20/5, vẫn còn 12 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Nhiều dự án trọng điểm vẫn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Công tác sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền hai cấp đang được triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của Trung ương. Tình hình an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.