Phổ cập smartphone: Tạo "nền" thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia

Giải pháp thúc đẩy sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) tại Việt Nam vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành triển khai.

Theo Bộ, giải pháp trên nhằm thúc đẩy việc sử dụng thiết bị đầu cuối thông minh 4G/5G tiến tới mục tiêu phổ cập điện thoại di động thông minh vào năm 2025, tạo nền tảng để các doanh nghiệp viễn thông dừng công nghệ đi dộng thế hệ cũ, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia.



SỬ DỤNG SMARTPHONE GIÁ RẺ SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Bộ cho biết đã chủ trì, thúc đẩy các doanh nghiệp viễn thông di động phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất điện thoại Việt Nam triển khai các hoạt động hợp tác thực hiện thử nghiệm các chương trình chuyển đổi sang sử dụng thiết bị điện thoại thông minh 4G cho các thuê bao đang sử dụng thiết bị đầu cuối 2G thông qua việc hỗ trợ giá thiết bị, các gói cước hỗ trợ và các chương trình truyền thông của các doanh nghiệp di động.



Cụ thể, Tập đoàn Viettel đã phối hợp với Vinsmart đã triển khai đợt thử nghiệm đầu tiên chương trình chuyển đổi sang sử dụng thiết bị điện thoại thông minh 4G của Vinsmart tại 9 tỉnh thành. Tập đoàn VNPT đã triển khai thử nghiệm cung cấp thiết bị điện thoại thông minh 4G thương hiệu VNPT Technology cho khách hàng đang sử dụng máy điện thoại 2G tại 5 tỉnh, thành phố.

Các thiết bị đầu cuối thông minh cung cấp cho khách hàng, trong đó có nhiều khách hàng có thu nhập thấp tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trong chương trình của Viettel và VNPT là các thiết bị có giá bán từ 500.000 đồng - 600.000 đồng kèm theo các gói cước hỗ trợ người sử dụng chuyển đổi.

Tổng công ty MobiFone đã lựa chọn một số mẫu thiết bị smart phone có giá rẻ, phối hợp với kênh phân phối bán hàng thực hiện giảm 10 - 15% giá thiết bị niêm yết khi mua các dòng máy thuộc chương trình thúc đẩy sử dụng smartphone của MobiFone. Nhà mạng Vietnamobile có các chính sách tặng smartphone khi khách hàng đang sử dụng thiết bị feature phone có ARPU cao và cam kết tăng mức thẻ nạp hàng tháng; tăng tốc độ data miễn phí cho khách hàng trải nghiệm khi chuyển đổi sang sử dụng smartphone.

Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất thiết bị đầu cuối di động như BKAV đã bước đầu nghiên cứu, sản xuất và phối hợp với các nhà mạng cung cấp ra thị trường máy điện thoại feature phone công nghệ 4G giá rẻ (với các tính năng ưu điểm của máy feature phone: nhỏ gọn, thời lượng pin lâu, dễ sử dụng nhưng vẫn có khả năng kết nối Internet qua mạng 4G).

Bộ cho biết hiện nay các doanh nghiệp viễn thông đang tiếp tục phối hợp với các nhà sản xuất thiết bị tiếp tục mở rộng quy mô triển khai các chương trình chuyển đổi sang sử dụng thiết bị điện thoại thông minh 4G cho các thuê bao đang sử dụng thiết bị đầu cuối 2G trên phạm vi toàn quốc với quy mô, số lượng lớn hơn.

BAN HÀNH QUY CHUẨN THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI PHẢI TÍCH HỢP 4G, 5G

Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ được giao tại chương trình chuyển đổi số quốc gia, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến (dự kiến được ban hành trong tháng 12/2020 và có hiệu lực tháng 7/2021) với mục tiêu yêu cầu các thiết bị đầu cuối di động được sản xuất, lưu thông trên thị trường Việt Nam phải hỗ trợ các công nghệ mới 4G, 5G.



Việc ban hành chính sách yêu cầu các thiết bị đầu cuối di động được sản xuất, lưu thông trên thị trường Việt Nam phải hỗ trợ các công nghệ mới 4G, 5G sẽ thúc đẩy chuyển đổi thiết bị đầu cuối lên công nghệ mới, hạn chế dần các thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ công nghệ cũ hoạt động trên mạng di động.

THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG DỮ LIỆU THAY THẾ DỊCH VỤ THOẠI TRUYỀN THỐNG

Bộ đang yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và đầu tư hệ thống VoLTE (Voice over LTE) tích hợp vào mạng lõi của 4G nhằm cung cấp dịch vụ thoại trên mạng 4G với chất lượng cao thời gian kết nối ngắn, tiết kiệm pin để thay thế cho dịch vụ thoại truyền thống. Trong đó các doanh nghiệp viễn thông sẽ đầu tư, nâng cấp dung lượng mạng lõi, mở rộng vùng phủ sóng cung cấp VoLTE; khuyến khích nhà sản xuất tích hợp, kích hoạt sẵn tính năng VoLTE trên máy đầu cuối mới ra thị trường.

Bộ đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTTTT ngày 5/3/2020 trong đó đã điều chỉnh giảm hơn 25% giá cước kết nối thoại giữa di động - di động, cũng như kết nối từ mạng di động vào mạng cố định nhằm thúc đẩy doanh nghiệp viễn thông di động tập trung các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng data thay cho dịch vụ thoại truyền thống.

CẤP PHÉP THỬ NGHIỆM THƯƠNG MẠI 5G

Trong tháng 10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép thử nghiệm thương mại mạng và dịch vụ viễn thông di động 5G cho hai doanh nghiệp là Viettel, MobiFone và đang xem xét hồ sơ của các doanh nghiệp di động khác (dự kiến các doanh nghiệp sẽ chính thức triển khai thử nghiệm từ tháng 11/2020).

Khi các doanh nghiệp thử nghiệm thương mại thành công mạng và dịch vụ 5G, tiến tới cấp phép chính thức (dự kiến vào năm 2021) sẽ tạo động lực để đẩy nhanh hơn nữa việc phổ cập điện thoại thông minh.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện số lượng thuê bao sử dụng điện thoại thông minh trên toàn mạng là khoảng 88 triệu thuê bao tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ thuê bao băng rộng di động/100 dân tăng đạt 72,24% tăng 17.96% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượng thuê bao sử dụng thiết bị hỗ trợ 4G tăng lên mức hơn 83 triệu trong khi số lượng thuê bao sử dụng thiết bị chỉ hỗ trợ công nghệ 2G hiện còn 24,67 triệu thuê bao (giảm hơn 6 triệu thuê bao so với cùng kỳ năm 2019).

Bộ cho rằng, với xu hướng phát triển tự nhiên của thị trường (dù quy chuẩn yêu cầu thiết bị phải hỗ trợ công nghệ mới 4G, 5G chưa được ban hành), số thuê bao sử dụng thiết bị chỉ hỗ trợ công nghệ 2G trên mạng cũng đã giảm đáng kể (6 triệu thuê bao/năm).

Ngoài ra, sau khi phân tích các cơ sở dữ liệu, Cục Viễn thông thấy rằng trong số 24,67 triệu thuê bao sử dụng thiết bị chỉ hỗ trợ 2G có nhiều máy điện thoại 2 SIM hoặc máy thứ 2 của thuê bao, … Qua tính toán sơ bộ ước tính chỉ còn khoảng 12,4 triệu thuê bao có duy nhất máy feature phone 2G (chiếm gần 10% tổng số thuê bao điện thoại di động), và đây sẽ là những đối tượng trọng tâm của chương trình hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi sang sử dụng smartphone trong thời gian tới.