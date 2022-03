Phú Thọ khởi công động thổ xây dựng chùa An Ninh Thượng

Chùa An Ninh Thượng, xã Văn Lung được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1820, thời vua Minh Mạng. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, do được xây dựng tạm, đến nay chùa đã xuống cấp nghiêm trọng. Kết cấu tàu mái, kèo, hoành bị mối mọt, hầu hết đã mục ải, không còn khả năng chịu lực; rui mái, lá mái nứt gãy, mục mọt hoàn toàn, hư hỏng nghiêm trọng có nguy cơ bị sập đổ; mái lợp thủ công vỡ dột,… gây hư hại về tài sản và mất an toàn. Diện tích chùa nhỏ hẹp, thiếu không gian để nhân dân, Phật tử chiêm bái.

Thể theo thực tế công trình và nguyện vọng của nhân dân, chính quyền xã Văn Lung kết hợp với Ban Hộ tự chùa An Ninh Thượng kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn ủng hộ quỹ xây dựng chùa. Tổng chi phí đầu tư xây dựng hoàn thiện ngôi chùa khoảng 9 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Tập đoàn Kosy và gia đình công đức số tiền 8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Tập đoàn Kosy chia sẻ: “Những thay đổi này có ý nghĩa quan trọng, đã làm thay đổi cuộc sống của tôi, giúp tôi thành công hơn, sống vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khoẻ hơn và tôi càng thêm tiếc nuối vì duyên của mình không cho mình biết tới Phật pháp sớm hơn. Sau khi khánh thành, chùa sẽ là một không gian văn hóa, tín ngưỡng rộng rãi, sạch đẹp, góp phần làm phong phú đời sống tâm linh của nhân dân trong vùng cũng như Phật tử trên cả nước.”

