Pinetree và những "trái ngọt" trong hành trình 5 năm khác biệt

Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree, thành viên của Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. (HISC) thuộc Tập đoàn Hanwha - một trong bảy tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, là một thương hiệu đã nhanh chóng khẳng định vị thế với chiến lược kinh doanh khác biệt, sứ mệnh mang đến thịnh vượng bền vững cho khách hàng Việt Nam.

KHÁC BIỆT ĐỂ TẠO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI

Ngay từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2019, Pinetree đã lựa chọn một hướng đi táo bạo – chứng khoán số toàn diện: “không chi nhánh, không môi giới, chỉ có nền tảng số”. Đây vừa là sự đổi mới vừa là sự khác biệt, thể hiện triết lý kinh doanh: Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm.

Chiến lược khác biệt này đã giúp Pinetree không chỉ tối ưu chi phí mà còn gia tăng thêm nhiều trải nghiệm độc đáo cho khách hàng. Công ty tiên phong trong việc miễn phí giao dịch trọn đời - điều chưa từng có tại thị trường Việt Nam trước đó. Đồng thời, Pinetree là đơn vị đầu tiên đưa ra chính sách lãi suất margin 9,9% không điều kiện, giúp khách hàng tận dụng tối đa nguồn lực tài chính.

“Với Pinetree, việc làm chủ hệ thống core chứng khoán không chỉ giúp chúng tôi tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo mang đến cho khách hàng các dịch vụ nhanh chóng, chính xác và tối ưu. Đây là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và cam kết của Pinetree với sự phát triển bền vững trong lĩnh vực chứng khoán số”, ông Lee Jun Hyuck, Tổng Giám đốc Chứng khoán Pinetree nói.

Hệ thống core này được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại của Hàn Quốc với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ công ty mẹ HISC, giúp Pinetree chủ động xử lý khối lượng giao dịch lớn, đảm bảo sự thông suốt, linh hoạt trong quá trình hoạt động. Đồng thời, đây cũng là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tích hợp các dịch vụ tài chính hiện đại như eKYC, giao dịch 24/7 và kết nối trực tuyến với các ngân hàng trong nước.

Trong hành trình “phụng sự” khách hàng, một loạt hệ sinh thái số với các ứng dụng nổi bật được công ty xây dựng như Stock123 - ứng dụng học và thực hành đầu tư miễn phí đầu tiên tại Việt Nam, giúp người dùng tiếp cận kiến thức chứng khoán từ cơ bản đến nâng cao. Đặc biệt là thực hành đầu tư ảo với dữ liệu thật.

Ra mắt vào tháng 1/2020, chỉ gần 7 tháng sau, Stock123 đã đạt Top 1 trên chợ ứng dụng. Đến nay, đã có hơn 350.000 lượt tải ứng dụng, hơn 300.000 khách hàng sử dụng và hơn 30.000 thường xuyên sử dụng hàng tháng.

Pinetree luôn đăt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

PineX - ứng dụng mạng xã hội đầu tư, nơi kết nối cộng đồng nhà đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật thông tin thị trường nhanh chóng. AlphaTrading - ứng dụng thông minh giúp giao dịch chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, danh mục đầu tư…), đầu tư tài chính và quản lý tài sản hiệu quả hàng đầu thị trường. WebTrading - nền tảng giao dịch trực tuyến, cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật và quản lý tài sản toàn diện…

SỨ MỆNH VÀ KHÁT VỌNG VÌ NGƯỜI VIỆT

Sứ mệnh “mang đến cơ hội đầu tư bền vững và thịnh vượng thông qua nền tảng tài chính số” là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Pinetree.

Theo ông Lee Jun Hyuck, mỗi người đều có tiềm năng phát triển và đạt được thịnh vượng tài chính ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời. Với nền tảng công nghệ vượt trội, Pinetree cam kết đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt qua mọi thách thức trong hành trình đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, Pinetree còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái đầu tư bền vững, nơi mọi người có thể kết nối, học hỏi và chia sẻ kiến thức để cùng phát triển.

“Quả ngọt” đã đến khi chỉ mới 5 năm có mặt tại Việt Nam, Pinetree đã đạt được những thành công ấn tượng khi chỉ sau hơn một năm hoạt động (Quý 1/2021), Pinetree đã có lãi - điều rất ít công ty đạt được. Lọt Top 20 thị phần chứng khoán Việt Nam vào quý 1/2023, tổng số khách hàng tăng 17 lần từ năm 2019 đến đầu năm 2024, doanh thu tăng trưởng gần 20 lần tính đến tháng 7/2024…

“Chúng tôi tự hào về những thành tựu đã đạt được, và điều quan trọng hơn cả là niềm tin mà khách hàng đã dành cho Pinetree. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới và phát triển. Nếu bạn khao khát thịnh vượng tài chính và sẵn sàng đương đầu với những thách thức, Pinetree sẽ luôn đồng hành cùng bạn bằng các giải pháp tài chính số vượt trội và bền vững”, ông Lee Jun Hyuck khẳng định.

Với vai trò là người đồng hành tin cậy, người kết nối tận tâm, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ cho sự phát triển và vươn cao thịnh vượng tài chính của khách hàng, Pinetree không ngừng đổi mới, mở rộng hệ sinh thái tài chính số và phát triển thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.

