PNJ: 10 tháng lãi sau thuế đạt 817 tỷ đồng

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và 10 tháng đầu nằm 2020.



Theo đó, tháng 10/2020, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 1.827 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu kênh bán lẽ đã tăng 17,5%; doanh thu kênh khách hàng doanh nghiệp tăng 52,9%, đặc biệt kênh xuất khẩu có sự phục hồi mạnh trong tháng 10 với 43,1%. Lợi nhuận sau thuế tháng 10 đạt 175 tỷ đồng tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.



Nguồn: PNJ



Luỹ kế 10 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 13.495 tỷ đồng, tăng 0,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 813 tỷ đồng, giảm 13% so với 10 tháng đầu năm 2019.



Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu sụt giảm của kênh bán sỉ lần lượt giảm 16,1% và 25,7% so với cùng kỳ. PNJ cho biết, sức mua của các khách hàng sỉ vẫn bị ảnh hưởng do sức mua thị trường trang sức còn thấp. Kênh bán sỉ là kênh PNJ hướng đến sản phẩm công nghệ cao, đưa ra thị trường những sản phẩm nữ trang kim cương do PNJ sản xuất thay vì gia công và nhập khẩu.



Riêng kênh vàng miếng, mặc dù ghi nhận doanh thu sụt giảm 7,7% trong tháng 10, nhưng luỹ kế 10 tháng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 12,9% so với cùng kỳ.



Với kết quả trên, 10 tháng, PNJ đã hoàn thành 93,2% kế hoạch doanh thu và 98,1% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.



Mới đây, PNJ đã có thông báo ngày chốt quyền 08/12/2020 để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6% bằng tiền. Dự kiến ngày 22/12/2020, PNJ sẽ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020. Ước tính, PNJ sẽ chi ra khoảng 135 tỷ đồng để chi trả đợt tạm ứng cổ tức nói trên.