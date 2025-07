PVCFC xuất thêm 30.000 tấn phân bón sang Úc, mở rộng thị trường nhờ đẳng cấp Level One

Đây là lô hàng trọng điểm được triển khai sau khi PVCFC đạt chứng chỉ Level One vào tháng 3/2025 - cấp độ cao nhất trong hệ thống kiểm soát nhập khẩu phân bón vô cơ của Úc. Chứng chỉ được Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc (DAFF) cấp sau quá trình đánh giá thực địa toàn diện hệ thống sản xuất - đóng gói - kiểm dịch sinh học của PVCFC, biến doanh nghiệp này thành “người tiên phong” của Việt Nam trong ngành phân bón tại xứ sở chuột túi.

Khi đạt chứng chỉ này, sản phẩm Phân Bón Cà Mau sẽ được miễn kiểm tra tại cảng đến, giảm mạnh thời gian và chi phí logistics. Urê Cà Mau cũng được xếp vào nhóm đạt chuẩn cao nhất, đủ điều kiện phân phối với giá tốt hơn. PVCFC đã khẳng định năng lực vượt trội khi không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mà còn đang là doanh nghiệp hàng đầu về vận hành, kiểm dịch và chất lượng sản phẩm trong nhóm doanh nghiệp châu Á vào Úc.

Từ hệ thống nhà máy hiện đại đặt tại Cà Mau, sản phẩm của PVCFC hiện đã có mặt tại gần 20 quốc gia, với tổng sản lượng xuất khẩu năm 2024 đạt hơn 300.000 tấn. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 10.541 tỷ đồng, tăng 24% so với kế hoạch, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.417,58 tỷ đồng, tăng 191% so với kế hoạch và tăng 39% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt và xu hướng toàn cầu dịch chuyển sang sản phẩm nông nghiệp xanh - sạch - minh bạch, việc PVCFC bám trụ vững ở thị trường trong nước và mở rộng thành công ra quốc tế đang củng cố vị thế doanh nghiệp đầu ngành.

Đồng thời, việc tiếp tục xuất khẩu thêm lô hàng 30.000 tấn sang Úc là minh chứng thuyết phục rằng phân bón Việt hoàn toàn đủ sức cạnh tranh tại các thị trường phát triển - với những chuẩn mực khắt khe nhất toàn cầu.