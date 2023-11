Quảng Trị thu ngân sách giảm mạnh

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị, sản xuất nông nghiệp, trong 10 tháng năm 2023, năng suất và sản lượng hầu hết các loại cây hàng năm đều tăng mạnh, tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Năng suất lúa ước tính đạt 59,1 tạ/ha, tăng 11,2 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; cây ngô năng suất 34,6 tạ/ha, tăng 4,6 tạ/ha; cây khoai lang năng suất 80,3 tạ/ha, tăng 18,6 tạ/ha.

Sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 của tỉnh Quảng Trị tăng trưởng khá so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã có dấu hiệu tích cực nhờ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn, giảm thuế, nguyên liệu đầu vào, thị trường tiêu thụ…Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 ước tính tăng 3,03% so với tháng trước và tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Trị ước tính tăng 9,22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành khai khoáng giảm 0,25%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,40%; sản xuất và phân phối điện tăng 22,04%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,32%.

Ngành khai khoáng giảm do nguồn khoáng sản hạn chế, công tác quản lý khai thác khoáng sản ngày càng chặt chẽ hơn. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao do có thêm 02 dự án điện gió đi vào vận hành thương mại…

Từ đầu năm đến ngày 15/10/2023, toàn tỉnh Quảng Trị có 394 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 3,43% (-14 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký là 3.438 tỷ đồng, giảm 11,64%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 8,73 tỷ đồng, giảm 8,50%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của tỉnh này là 278 doanh nghiệp, tăng 23,01% (+52 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp giải thể là 74 doanh nghiệp, tăng 60,87% (+28 doanh nghiệp) và số doanh nghiệp của Quảng Trị trở lại hoạt động là 120 doanh nghiệp, giảm 13,67% (-19 doanh nghiệp).

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2023 giảm 10,83% so với tháng trước và giảm 7,97% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính chỉ đạt 59,31% kế hoạch năm 2023 và giảm 4,47% so với cùng kỳ năm trước (10 tháng năm 2022 đạt 60,60% kế hoạch và tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước).

Tính chung 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện của tỉnh này từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính đạt 2.425,68 tỷ đồng, bằng 59,31% kế hoạch năm 2023 và giảm 4,47% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 1.771,80 tỷ đồng, bằng 60,10% kế hoạch và giảm 9,76%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 596,42 tỷ đồng, bằng 58,75% kế hoạch và tăng 13,71%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 57,46 tỷ đồng, bằng 45,38% kế hoạch và tăng 12,25%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 10 tháng năm 2023 đạt thấp so với kế hoạch, theo lý giải thì Quảng Trị do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; vốn đầu tư từ nguồn quỹ sử dụng đất đạt thấp do thị trường bất động sản trầm lắng. Ngoài ra, vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA thủ tục phức tạp do phải tuân thủ theo yêu cầu của nhà tài trợ, nhà thầu thi công năng lực hạn chế.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị tính đến 15/10/2023, nguồn vốn ngân sách nhà nước địa phương do tỉnh này quản lý năm 2023 đã giải ngân 1.532,5 tỷ đồng, đạt 48,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023.

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ đầu năm đến 15/10/2023 bằng 66,7% dự toán địa phương và giảm 28,9% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách nhà nước địa phương bằng 84% dự toán địa phương và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 15/10/2023 là 2.700 tỷ đồng, đạt 66,7% dự toán địa phương năm 2023 và giảm 28,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: thu nội địa 1.865 tỷ đồng, đạt 55% dự toán địa phương và giảm 42%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 827 tỷ đồng, đạt 127% dự toán địa phương và tăng 60%.