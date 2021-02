Theo dữ liệu từ hãng phân tích Airfinity, Mỹ có khả năng sản xuất khoảng 4,7 tỷ liều vaccine Covid-19 tới cuối năm 2021. Còn theo nghiên cứu của công ty Deutsche Welle, Ấn Độ có thể sản xuất hơn 3 tỷ liều.

Ấn Độ là quê hương của nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới - Viện Serum. Theo dữ liệu từ năm 2015, công ty này có thể sản xuất gần 1,4 tỷ liều vaccine mỗi năm. Để so sánh, theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Access to Medicine Foundation, hãng dược Pháp Sanofi - một trong những nhà phân phối dược phẩm lớn nhất thế giới - có thể sản xuất gần 700 triệu liều vaccine mỗi năm. Còn hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ không tiết lộ thông tin này.

Dù có sản lượng khổng lồ, Viện Serum có lợi nhuận tương đối thấp do giá vaccine tại Ấn Độ - quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Năm 2015, công ty này có doanh thu chỉ xấp xỉ 566 triệu USD, trong khi Sanofi và Pfizer thu về lần lượt 35 và 50 tỷ USD.

Đồ họa: Statista

Theo Deutsche Welle, hãng dược AstraZeneca, có trụ sở tại Anh, dự kiến sản xuất 1 tỷ liều vaccine Covid-19 do công ty này phối hợp cùng Đại học Oxford qua các cơ sở của Viện Serum tại Ấn Độ. Và vaccine nội địa Covaxin do công ty Bharat Biotech của Ấn Độ và Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) thuộc Viện Virus học Quốc gia (NIV) hợp tác phát triển, cũng sẽ do Viện Serum sản xuất.



Hãng công nghệ sinh học Moderna dự kiến sản xuất vaccine Covid-19 do công ty phát triển - hiện đã được Mỹ, EU và một số nước cấp phép - tại Cambridge, Massachusetts - nơi đặt trụ sở của hãng. Moderna dự kiến sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021.

Còn vaccine do Pfizer và BioNtech hợp tác phát triển sẽ được sản xuất tại các cơ sở của hai công ty này tại Đức và Bỉ cũng như một số quốc gia khác. Trong khi đó, vaccine Sputnik V đã cấp phép tại Nga sẽ được sản xuất chủ yếu tại Belarus, Argentina và Guinea.

Theo ông Per Alfredsson, phó chủ tịch cấp cao quản lý hoạt động sinh học toàn cầu của AstraZeneca, để sản xuất một loại vaccine toàn cầu cần phải "thiết lập một chuỗi cung ứng khu vực với hơn 20 đối tác tại 15 quốc gia.