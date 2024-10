Sacombank Golf Championship 2024 chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Ngày 12/10/2024, Sacombank tổ chức Giải Sacombank Golf Championship 2024 nhằm chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp, đối tác. Giải đấu diễn ra tại sân Golf Tân Sơn Nhất, quy tụ sự tham gia của gần 480 Golf thủ trên cả nước.

Giải Sacombank Golf Championship 2024 có tổng giải thưởng hơn 20 tỷ đồng. Trong đó có nhiều giải thưởng Hole in one giá trị như 4 xe hơi Lexus trị giá lên đến 4,3 tỷ đồng/xe, 4 giải thưởng là 50 suất chơi golf trị giá 200 triệu đồng/giải cùng nhiều giải thưởng tiền mặt trị giá từ 50 - 500 triệu đồng/giải.

Cùng với đó là 62 giải thưởng có giá trị lên đến 35 triệu đồng/giải kèm theo cúp dành cho các Golf thủ đạt giải Best Gross, giải 1, 2, 3 mỗi bảng và các giải thưởng kỹ thuật như Longest Drive, Nearest to the Pin, Nearest to the Line.

Những đường bóng uyển chuyển, đầy mãn nhãn.

“Giải đấu không chỉ hướng tới chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam mà còn là dịp để chúng tôi bày tỏ những tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc, xứng tầm đến quý khách hàng, đối tác vì đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua cũng như cho chúng tôi cơ hội để sát cánh, hợp tác cùng quý vị trên hành trình đồng hành cùng phát triển", ông Nguyễn Bá Trị - Phó Tổng giám đốc Sacombank phát biểu tại sự kiện.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Sacombank tổ chức giải Golf doanh nhân, đánh dấu sự cam kết của ngân hàng trong việc kết nối cùng cộng đồng doanh nghiệp. Vừa qua, Sacombank triển khai gói tín dụng ngắn hạn với quy mô 15.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, kích cầu kinh tế trong quý cuối năm 2024. Đồng thời, Ngân hàng cũng giảm đến 2%/năm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Các Golf thủ tham gia thi đấu với tinh thần fairplay.

Trước đó, Sacombank ra mắt chương trình "Vươn tầm ưu đãi - Sải bước thành công" miễn phí trọn gói hệ sinh thái dịch vụ doanh nghiệp như: miễn phí gói dịch vụ tài khoản doanh nghiệp Business-Plus, chuyển tiền quốc tế trực tuyến, dịch vụ chi lương, chọn tài khoản số đẹp, phí thường niên thẻ doanh nghiệp… và dành tặng hàng trăm phần quà giá trị cho khách hàng doanh nghiệp.