Sacombank là ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2020

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa vinh dự đạt giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2020" do tạp chí The Asset bình chọn, trao giải tại Hồng Kông. Đây là lần thứ 4 Sacombank vinh dự nhận được giải thưởng cao quý này.

Giải thưởng của The Asset là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nguồn vốn và thị trường vốn, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành tài chính tại khu vực Châu Á.

Sacombank được đánh giá cao thông qua các tiêu chí về chiến lược trong năm 2020 nhằm thu hút đầu tư, khách hàng và phát triển dịch vụ, chất lượng dịch vụ được cung cấp trên thị trường cùng những giao dịch mang tính lợi ích xã hội cao và đem lại động lực cho sự phát triển ngành nói chung. Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Sacombank đã có quy mô vốn điều lệ khá lớn và mạng lưới rộng khắp, thuộc top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam, không chỉ ấn tượng với các doanh nghiệp Việt Nam, Sacombank còn ghi điểm với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Sacombank hoạt động rất tích cực và hiệu quả ở tất cả lĩnh vực. Ngân hàng đã có sự tăng trưởng ổn định về thị phần, khai thác hiệu quả lợi thế mạng lưới, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, phát huy được sức mạnh của đội ngũ nhân sự, quyết liệt trong công tác xử lý nợ. Thực hiện chuyển đổi số từ 5 năm trước, rất nhiều hệ thống được Sacombank tiên phong triển khai và hiện nay, Sacombank tiếp tục chú trọng đầu tư mạnh mẽ cho nền tảng công nghệ hiện đại, cụ thể đã khởi động 5 dự án liên quan đến công nghệ thông tin với tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, Sacombank cũng vinh dự nhận giải thưởng "Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất năm 2020" do tạp chí Global Banking & Finance Review (Anh) bình chọn dựa trên việc cung cấp đa dạng các dịch vụ ngoại hối dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Vào đầu năm 2021, Sacombank cũng đã lọt vào bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu Ngân hàng lớn nhất toàn cầu (Brand Finance Banking 500) do công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance (Anh) công bố. Đặc biệt, giá trị thương hiệu Sacombank tăng mạnh 30 bậc so với năm 2020 dựa trên những cải cách nội bộ giúp tăng cường sức mạnh tài chính, tạo đòn bẩy thúc đẩy doanh thu và uy tín, niềm tin vào thương hiệu. Sacombank nói riêng và ngành ngân hàng Việt Nam nói chung trở thành tiêu điểm khi có mức tăng trưởng giá trị thương hiệu cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trong bảng xếp hạng.