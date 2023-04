Sân khấu concert quốc tế ở Đà Lạt: Thiết kế ấn tượng, hoành tráng

Nói tới sân khấu nhạc giao hưởng là nói tới những khán phòng rộng lớn, sang trọng với đầy đủ tiêu chuẩn về sự phân bố năng lượng âm, tính khuếch tán của trường âm và thời gian âm vang để mang đến những thanh âm tốt nhất cho khán thính giả. Song điều này dường như cũng là rào cản khiến âm nhạc hàn lâm khó tiếp cận tới công chúng.

Tuy nhiên, những năm gần đây, xu hướng đưa nhạc giao hưởng ra khỏi khán phòng truyền thống và trình diễn ở những sân khấu ngoài trời ngày càng được ưa chuộng. Mục đích là để âm nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả, nhất là khán giả trẻ. Dù vậy, những buổi hòa nhạc ấn tượng tại sân vận động, quảng trường… cũng chưa có nhiều bởi những không gian rộng lớn luôn đòi hỏi yêu cầu cao về lắp đặt hệ thống sân khấu, thiết bị âm thanh, ánh sáng và sắp xếp chỗ ngồi, chưa kể kinh phí tổ chức cũng không hề nhỏ. Và chỉ có những đơn vị chuyên nghiệp, tiềm lực mạnh mới đủ năng lực thực hiện những chương trình như vậy.

Những buổi hòa nhạc ngoài trời quy mô lớn, đông khán giả luôn đòi hỏi những yêu cầu cao về hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng.

Vì lẽ đó mà công chúng yêu nhạc không khỏi háo hức trước sự xuất hiện của Hoa Sen SoundFest 2023 - lễ hội âm nhạc ngoài trời có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng danh giá châu Âu. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023, được tổ chức tại quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt) vào ngày 2.5 tới, nhằm giới thiệu nghệ thuật cổ điển của thế giới tới công chúng Việt Nam, đồng thời đưa văn hoá nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam đến gần hơn với du khách nước ngoài.

Để đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của một concert quốc tế, Hoa Sen SoundFest được đầu tư hoành tráng với sân khấu khổng lồ: chiều ngang hơn 60m, chiều sâu hơn 30m, chiều cao 14m. Thiết kế này không chỉ phù hợp với một không gian âm nhạc mang tính chất Pop orchestra mà còn có thể tổ chức thi đấu vũ đạo.

Thiết kế phối cảnh sân khấu Hoa Sen SoundFest 2023.

Ngoài ra, hệ thống âm thanh, ánh sáng, loa, đèn led, đèn hiệu ứng được sử dụng cũng là những thiết bị hiện đại nhất, công suất lớn để có thể phục vụ cùng lúc cho hàng chục ngàn khán giả ở hiện trường, cũng như đảm bảo chất lượng khi lên sóng truyền hình. Màn hình LED P3 Outdoor sắc nét cũng được bố trí để khán giả có thể dễ dàng theo dõi ngay cả khi ở xa sân khấu.

Bên cạnh đó, với mong muốn thực hiện chương trình nghệ thuật hàn lâm đẳng cấp, BTC Hoa Sen SoundFest 2023 còn mời đơn vị thiết kế sân khấu uy tín đảm trách, đặc biệt chú ý tới hệ thống khuếch âm dành riêng cho giao hưởng, bảo đảm âm thanh trung thực đến mọi vị trí tại quảng trường.

Sân khấu hoành tráng của Hoa Sen SoundFest sẽ được dựng lên tại quảng trường Lâm Viên - một trong những biểu tượng của Đà Lạt.

Trước sự chuẩn bị, đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng từ BTC, không khó hiểu khi nhiều công chúng yêu nhạc bày tỏ sự mong đợi, háo hức với một bữa tiệc âm nhạc mãn nhĩ từ Hoa Sen SoundFest 2023. Ngoài Bucharest Orchestra - dàn nhạc giao hưởng hàng đầu Romania, chương trình còn được bảo chứng chất lượng bởi dàn lineup đình đám Vbiz như: ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương, Sara Lưu, Trúc Nhân, Hà Nhi, nhóm nhạc DA LAB, Chillies… cùng đạo diễn âm nhạc tài năng Dương Khắc Linh.

Tại Hoa Sen SoundFest 2023, lần đầu tiên khán giả sẽ được thưởng thức We are the world, Time to say goodbye, Hello Việt Nam, Sen Hồng hư không… và nhiều ca khúc bất hủ khác trên nền âm thanh của dàn nhạc giao hưởng. Những bản hit trending, ca khúc được yêu thích như Bên trên tầng lầu, Thanh Xuân, Có không giữ mất đừng tìm, Mascara… cũng sẽ được phối lại, mang đến một màu sắc hoàn toàn mới.

Không chỉ “đã tai”, khán giả sẽ còn được “sướng mắt” khi theo dõi màn múa Thiên thủ thiên nhãn đến từ nàng “chim công” Linh Nga và vũ đoàn Vương Vũ. Dưới hiệu ứng ánh sáng độc đáo, những động tác kỹ thuật, uyển chuyển của các nghệ sĩ cùng phần âm nhạc mang âm hưởng Phật giáo hứa hẹn sẽ khiến người xem bùng nổ cảm xúc.