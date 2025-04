Thành phố Huế sắp có thêm nhiều đô thị lớn

Sở Xây dựng thành phố Huế vừa có văn bản gửi Sở Tài chính nhằm xác định và trình UBND thành phố Huế chấp thuận tài khoản chủ đầu tư cho dự án khu đô thị tại địa bàn phường Dương Nỗ, phường Phú Thượng (quận Thuận Hóa) và xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang).

Dự án được triển khai tại Khu C – Khu đô thị mới An Vân Dương, với tổng diện tích đất sử dụng 150,08 ha, do Sở Xây dựng TP Huế làm đơn vị trình. Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, dự án sẽ hình thành khu đô thị với quy mô dân số dự kiến 9.780 người, bao gồm 2.700 căn nhà ở, 3 khu dịch vụ cao tầng, 2 khu dịch vụ thấp tầng, cùng hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ.

Các công trình công cộng trong dự án gồm: trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, công viên cây xanh, quảng trường, cùng với các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế nhằm phục vụ đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cư dân trong khu đô thị mới.

Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dự án dự kiến hơn 19.700 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị tư vấn phải đảm bảo tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư để đảm bảo năng lực tài chính thực hiện.

Theo kế hoạch, sau khi được UBND thành phố Huế chấp thuận tài khoản chủ đầu tư, dự án sẽ bước vào giai đoạn tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong Quý II/2025, ký kết hợp đồng vào Quý IV/2025. Khởi công xây dựng vào quý I/2026, dự kiến hoàn thiện và đưa toàn bộ dự án vào khai thác sử dụng trong quý I/2034.

Tổng thời gian thực hiện không quá 96 tháng (8 năm), trong đó, thời gian hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật không quá 36 tháng kể từ ngày Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Sở Xây dựng cũng đã đề xuất yêu cầu nhà đầu tư phải dành tối thiểu 20% quỹ đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng chính sách xã hội.

Tiếp đến, UBND thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Phú Thuận, huyện Phú Vang, thành phố Huế.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 715,24 ha, gồm toàn bộ phạm vi xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, thành phố Huế. Khu vực quy hoạch có dân số hiện trạng khoảng 7.621 người và dân số quy hoạch đến năm 2045 khoảng 10.700 người.

Ranh giới cụ thể có phía Đông Bắc giáp biển Đông; phía Tây Bắc giáp phường Thuận An, quận Thuận Hóa; phía Tây Nam giáp đầm phá Tam Giang; phía Đông Nam giáp xã Phú Hải.

Về phân khu chức năng, các khu chức năng được bố trí đảm bảo liên kết bằng các hệ thống giao thông kết nối. Trên cơ sở cấu trúc đô thị, tiềm năng phát triển của khu vực quy hoạch, không gian toàn phân khu được định hướng thành 5 khu vực với tính chất và chức năng.

Khu vực 1 - Khu trung tâm Phú Thuận (Quy mô diện tích gần 100 ha): Là khu vực trung tâm hành chính kết hợp các khu ở làng xóm hiện hữu và khu dân cư phát triển mới, gắn với các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, cảnh quan tự nhiên kết hợp du lịch sinh thái.

Khu vực 2 - Khu đô thị Tây Bắc gắn với làng Hòa Duân (Quy mô diện tích khoảng 74 ha): Là khu dân cư hiện hữu, làng nghề truyền thống, kết hợp với phát triển mới các khu chức năng du lịch - dịch vụ và đô thị sinh thái đa chức năng, theo hướng bền vững với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ.

Khu vực 3 - Khu dịch vụ - du lịch ven biển Phú Thuận (Quy mô diện tích gần 96 ha): Là khu vực phát triển với các chức năng du lịch - dịch vụ và nghỉ dưỡng sinh thái đa chức năng, theo hướng bền vững; Cải tạo, chỉnh trang nâng cấp khu vực hiện hữu, phát triển du lịch cộng đồng.

Khu vực 4 - Khu dịch vụ du lịch Cồn Sơn (Quy mô diện tích khoảng 50 ha): Là khu vực phát triển mới với các chức năng du lịch - dịch vụ và nghỉ dưỡng sinh thái, theo hướng bền vững.

Khu vực 5 - Khu vực Phá Tam Giang (Quy mô diện tích gần 397 ha): Là khu vực khai thác du lịch mặt nước, bảo tồn các giá trị cảnh quan, bảo tồn hệ sinh thái Phá Tam Giang.