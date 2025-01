Sản xuất nông nghiệp năm 2024 đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Theo số liệu được Tổng Cục Thống kê công bố ngày 6/1/2025, tổng sản lượng lương thực có hạt trên cả nước thu hoạch trong năm 2024 đạt 47,87 triệu tấn, giảm 65 nghìn tấn so với năm 2023. Trong đó, tổng diện tích lúa trồng lúa (luỹ kế các vụ) cả năm 2024 ước đạt 7,13 triệu ha, tăng 12 nghìn ha so với năm trước.

SẢN XUẤT LÚA ĐÁP ỨNG ĐỦ NHU CẦU TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU

Vụ lúa đông xuân 2024 cả nước gieo trồng được 2,95 triệu ha, tăng 1,5 nghìn ha so với năm 2023; năng suất lúa đạt 68,8 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha, sản lượng đạt 20,33 triệu tấn, tăng 145,0 nghìn tấn. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt gần 10,8 triệu tấn, tăng 77,6 nghìn tấn so với năm trước.

Diện tích gieo trồng lúa hè thu cả nước đạt 1,91 triệu ha, giảm 3,6 nghìn ha so với năm 2023; năng suất đạt 58,4 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha; sản lượng đạt 11,16 triệu tấn, tăng 139,1 nghìn tấn.

"Năng suất lúa trung bình cả năm 2024 ước đạt 60,9 tạ/ha, giảm 0,2 tạ/ha (chủ yếu do năng suất lúa vụ mùa ở các địa phương phía Bắc giảm vì bị ảnh hưởng của cơn bão số 3). Tổng sản lượng lúa thu hoạch cả năm 2024 đạt 43,46 triệu tấn, giảm 33,6 nghìn tấn so với năm 2023". Theo Tổng cục Thống kê

Với chủ trương mở rộng sản xuất lúa thu đông của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo trồng được 717,9 nghìn ha, tăng 10,2 nghìn ha so với vụ thu đông năm 2023; năng suất đạt 57,9 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha; sản lượng đạt 4,16 triệu tấn, tăng 118,5 nghìn tấn.

Vụ mùa năm 2024 cả nước gieo cấy được 1,55 triệu ha lúa mùa, tăng 3,9 nghìn ha so với vụ mùa năm 2023; năng suất lúa ước đạt 50,4 tạ/ha, giảm 2,9 tạ/ha. Năng suất lúa mùa giảm chủ yếu ở Miền Bắc (giảm 4,9 tạ/ha) do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Sản lượng lúa mùa cả nước đạt 7,81 triệu tấn, giảm 436,4 nghìn tấn (các địa phương phía Bắc giảm 584,8 nghìn tấn).

Mặc dù sản lượng lúa năm 2024 giảm so với năm trước do thời tiết không thuận lợi, nhưng nhờ chuyển đổi cơ cấu giống lúa hợp lý, thực hiện chuyển đổi sản xuất lúa gạo từ chiều rộng sang chiều sâu theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững, nên đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Đối với cây hàng năm, diện tích gieo trồng một số cây hoa màu như ngô, lạc, đậu tương giảm so với năm trước do lợi nhuận kinh tế không cao. Cụ thể, diện tích ngô đạt 870,9 nghìn ha, giảm 13,7 nghìn ha so với năm trước, sản lượng ước đạt 4,4 triệu tấn, giảm 31,4 nghìn tấn. Diện tích lạc đạt 148,4 nghìn ha, giảm 4,0 nghìn ha, sản lượng ước đạt 398,4 nghìn tấn, giảm 1,8 nghìn tấn. Diện tích đậu tương đạt 28,5 nghìn ha, giảm 1,6 nghìn ha, sản lượng ước đạt 46,1 nghìn tấn, giảm 2,1 nghìn tấn. Diện tích khoai lang đạt 80,9 nghìn ha, tăng 1,2 nghìn ha, sản lượng ước đạt 971,9 nghìn tấn, tăng 57,1 nghìn tấn. Diện tích rau các loại đạt hơn 1,0 triệu ha, tăng 7,8 nghìn ha, sản lượng ước đạt 19,3 triệu tấn, tăng 253,3 nghìn tấn.

Năm 2024, diện tích trồng cây lâu năm đạt 3.815,5 nghìn ha, tăng 1,2% so với năm trước. Trong đó: nhóm cây công nghiệp đạt 2.172,6 nghìn ha, tăng 0,1%; nhóm cây ăn quả đạt 1.302,8 nghìn ha, tăng 2,6%.

Trong nhóm cây công nghiệp, diện tích cao su đạt 908,9 nghìn ha, giảm 0,3% so với năm trước, sản lượng đạt 1.296,7 nghìn tấn, tăng 2,1%. Diện tích cà phê đạt 730,5 nghìn ha, tăng 1,7%, sản lượng đạt 2.016,3 nghìn tấn, tăng 3,0%. Diện tích chè đạt 121,9 nghìn ha, giảm 0,5%, sản lượng chè búp đạt 1.149,7 nghìn tấn, tăng 2,2%. Diện tích điều đạt 300,8 nghìn ha, giảm 1,4%, sản lượng đạt 330,4 nghìn tấn, giảm 9,2%; diện tích hồ tiêu đạt 110,5 nghìn ha, giảm 2,1%, sản lượng đạt 259,2 nghìn tấn, tăng 0,7%.

Sản lượng một số cây ăn quả trong năm 2024 tăng khá: Chuối đạt 2.728,5 nghìn tấn, tăng 3,4%; cam đạt 1.888,8 nghìn tấn, tăng 3,6%; sầu riêng đạt 1.503,2 nghìn tấn, tăng 25,7%; xoài đạt 1.053,7 nghìn tấn, tăng 3,1%; thanh long đạt 1.190,9 nghìn tấn, giảm 0,1%. Riêng nhãn và vải được trồng chủ yếu ở các địa phương phía Bắc do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên sản lượng giảm nhiều so với năm trước: Nhãn đạt 582,7 nghìn tấn, giảm 11,7%; vải đạt 254,5 nghìn tấn, giảm 33,9%.

CHĂN NUÔI ỔN ĐỊNH, SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN NUÔI TRỒNG TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC

Đối với lĩnh vực Chăn nuôi, Tổng cục Thống kê cho hay trong năm 2024, giá thịt lợn hơi tuy có thời điểm giảm, nhưng bình quân cả năm vẫn tăng so với năm 2023. Nhờ vậy, chăn nuôi lợn phát triển ổn định, số lượng lợn tại thời điểm cuối tháng 12/2024 tăng 4,1% so với cùng thời điểm năm trước.

Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, các địa phương đẩy mạnh phát triển mô hình chăn nuôi liên kết tạo thành chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn, góp phần thúc đẩy hoạt động chăn nuôi phát triển. Hiện nay, người chăn nuôi đang tập trung tái đàn, tăng đàn gia súc, gia cầm để cung ứng ra thị trường vào dịp lễ, Tết.

Đối với ngành thuỷ sản, Tổng cục Thống kê cho hay sản lượng thủy sản quý 4/2024 ước đạt 2.524,5 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

"Tính chung năm 2024, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 9.547,0 nghìn tấn, tăng 2,5% so với năm trước, gồm: cá đạt 6.773,1 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm đạt 1.385,3 nghìn tấn, tăng 5,1%; thủy sản khác đạt 1.388,6 nghìn tấn, tăng 1,1%". Theo Tổng cục Thống kê.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý 4/2024 ước đạt 1.669,8 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 1.231,4 nghìn tấn, tăng 4,1%; tôm đạt 263,5 nghìn tấn, tăng 7,0%. Tính chung năm 2024, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 5.721,6 nghìn tấn, tăng 4,0% so với năm trước. Bao gồm: Cá đạt 3.826 nghìn tấn, tăng 3,9%; tôm đạt 1.246 nghìn tấn, tăng 5,6%; thủy sản khác đạt 648,5 nghìn tấn, tăng 1,4%.

Nuôi trồng cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển do xuất khẩu cá tra tăng, giá bán ổn định, khuyến khích người dân mở rộng diện tích nuôi. Sản lượng cá tra quý 4/2024 ước đạt 597,8 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; tính chung năm 2024 ước đạt 1.857,3 nghìn tấn, tăng 4,8%.

Nuôi tôm nước lợ chuyển đổi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là nuôi tôm thẻ chân trắng. Sản lượng tôm thẻ chân trắng quý 4/2024 ước đạt 191,2 nghìn tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2024, sản lượng tôm thẻ ước đạt 897,6 nghìn tấn, tăng 6,3%. Sản lượng tôm sú quý 4/2024 ước đạt 54,2 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, tính chung cả năm 2024 ước đạt 266,5 nghìn tấn, tăng 3,6%.

Sản lượng thủy sản khai thác quý 4/2024 ước đạt 854,7 nghìn tấn, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2024, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 3.825,4 nghìn tấn, tăng 0,3% so với năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 3.622,7 nghìn tấn, tăng 0,1% so với năm trước, bao gồm: cá ước đạt 2.813,8 nghìn tấn, tương đương năm 2023; tôm ước đạt 129,7 nghìn tấn, tăng 0,2%.

SẢN LƯỢNG GỖ RỪNG TRỒNG KHAI THÁC HƠN 23 TRIỆU M3

Diện tích rừng trồng mới tập trung trong quý 4/2024 cả nước ước đạt 103,3 nghìn ha, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, số cây lâm nghiệp trồng phân tán 45,2 triệu cây, tương đương cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác trong quý 4 đạt 7.242,5 nghìn m3, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

"Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác trong cả năm 2024 đạt 23.334 nghìn m3, tăng 7,9% so với năm 2024. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng tốt, nhu cầu gỗ tại các nhà máy chế biến tăng; giá gỗ nguyên liệu ở mức cao đã khuyến khích người dân đẩy mạnh khai thác diện tích gỗ được thu hoạch". Theo Tổng cục Thống kê.

Tính chung năm 2024, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 301,3 nghìn ha, tăng 1,7% so với năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 117,5 triệu cây, tăng 2,6%.

Diện tích rừng bị thiệt hại quý 4 của năm 2024 là 172,8 ha, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó. diện tích rừng bị chặt, phá là 163,0 ha, tăng 29,5%; diện tích rừng bị cháy là 9,8 ha, giảm 22,9%. Tính chung năm 2024, cả nước có 1.627,3 ha rừng bị thiệt hại, giảm 5,5% so với năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá là 885,5 ha, giảm 15,5%; diện tích rừng bị cháy là 741,8 ha, tăng 10,0%. Tuy nhiên, diện tích rừng bị cháy chủ yếu là rừng phục hồi, tre nứa (khoảng 65%) nên khả năng phục hồi cao.