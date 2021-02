Sau mùa cao điểm, lãi suất VND liên ngân hàng giảm nhanh

Sau mùa cao điểm cận Tết Âm lịch, lãi suất VND liên ngân hàng liên tục có bước giảm lớn, Ngân hàng Nhà nước cũng bắt đầu hút bớt tiền về.



Cụ thể, tại phiên giao dịch ngày hôm qua (18/2), lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh 0,61 – 0,82 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống.

Trước đó một ngày, lãi suất này cũng giảm, nhưng bước giảm không lớn bằng, chỉ khoảng 0,03 – 0,37 điểm phần trăm.

Như vậy, chỉ trong 2 phiên giao dịch sau Tết, lãi suất VND liên ngân hàng đã giảm trung bình khoảng 1 điểm phần trăm. Chốt phiên hôm qua, các mức lãi suất dừng ở mức qua đêm 1,47%; 1 tuần 1,53%; 2 tuần 1,68% và 1 tháng 1,72%.

Tương tự, lãi suất chào bình quân USD liên ngân hàng chỉ giảm nhẹ 0,01 – 0,02 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn. Giao dịch tại qua đêm 0,14%; 1 tuần 0,19%; 2 tuần 0,26%; 1 tháng 0,37%.

Khi thanh khoản hệ thống có dấu hiệu dư thừa, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu hút ròng tiền trên thị trường mở. Theo đó, nhà điều hành vẫn đều đặn chào thầu 5.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố nhưng không có tổ chức tín dụng nào tiếp cận.

Trong khi có tới 3.000,9 tỷ đồng đáo hạn, tương ứng số tiền Ngân hàng Nhà nước hút ròng. Khối lượng lưu hành kênh kênh cầm cố giảm xuống mức 27.306,6 tỷ đồng.

Cũng thể hiện sự dồi dào VND, tại thị trường ngoại tệ, tỷ giá liên ngân hàng chốt phiên ở mức 23.009 VND/USD, tăng 9 VND so với phiên liền trước.

Theo các chuyên gia kinh tế, tỷ giá USD/VND chỉ nhích tăng nhưng sẽ vẫn giữ xu hướng đi ngang trong thời gian tới bởi nguồn cung ngoại tệ vẫn ổn định. Tính từ đầu năm đến ngày 16/2, Việt Nam có thặng dư cán cân thương mại hàng hóa đạt 2,63 tỷ USD.

Trái lại, do chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới bị doãng hơn 7 triệu đồng/lượng nên khiên tỷ giá USD/VND thị trường tự do tăng mạnh. Như phiên hôm qua, giá USD tự do đã vượt 23.800 VND.