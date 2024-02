SeABank mang hơi ấm mùa xuân đến với những người có hoàn cảnh khó khăn

Gần 1 tấn nhu yếu phẩm cùng 1.600 phần quà trị giá hơn 666 triệu đồng đã được trao cho các em nhỏ, cụ già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 5 bệnh viện, 8 trường học và 15 trung tâm bảo trợ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Như thường lệ, vào những ngày đầu tiên của năm mới, SeABank tổ chức hoạt động thiện nguyện thường niên Xuân Yêu thương với mong muốn mang hơi ấm mùa xuân đến với những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Tiếp nối truyền thống Vì Cộng đồng mà Ngân hàng thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua, Xuân Yêu thương 2024 với chủ đề “Kết nối Yêu thương” đã mang hơi ấm mùa xuân đến với 5 bệnh viện, 8 trường học và 15 trung tâm bảo trợ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng (1994 - 2024).

Theo đó, trong hơn 1 tháng triển khai, gần 1 tấn nhu yếu phẩm cùng 1.600 phần quà trị giá hơn 666 triệu đồng đã được cán bộ nhân viên SeABank tại các chi nhánh/phòng giao dịch trên cả nước trao tặng cho các em nhỏ mồ côi, cụ già neo đơn, người tàn tật, người mắc bệnh hiểm nghèo… Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của CBNV SeABank, qua đó góp phần động viên, chia sẻ giúp những người yếu thế có thêm điều kiện đón tết cổ truyền trong không khí vui tươi, ấm cúng hơn.

Một số hoạt động tiêu biểu được SeABank triển khai trong chương trình như trao tặng 300 kg nhu yếu phẩm cho hàng chục hộ nghèo tại Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc; thăm hỏi 120 cụ già neo đơn tại Chùa Lâm Quang (TP.Hồ Chí Minh); tặng quà cho cơ sở Bảo trợ xã hội cô nhi Thiên Bình (Đồng Nai) - nơi đang cưu mang gần 200 trẻ em và 12 cụ già; trao hơn 150 phần quà cho các em học sinh có hoàn khó khăn vượt khó trong học tập trên địa bàn Bình Dương kèm theo học bổng khuyến học…

Ngoài ra, SeABank cũng trao tặng hàng chục phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang điều trị tại Khoa Huyết học truyền máu và Khoa Ung bướu của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ông Hà Tiến Quang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chia sẻ: “Tôi đặc biệt trân trọng tình cảm mà Ngân hàng SeABank dành cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Sự quan tâm của Ngân hàng sẽ giúp cho bệnh nhân có thêm động lực để chống chọi với bệnh tật”.

Có thể nói, trong 30 năm hình thành và phát triển, SeABank đề cao phụng sự cộng đồng bằng những hành động thiết thực, luôn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội như là một cam kết phát triển bền vững của ngân hàng với tổng số tiền nhiều tỷ đồng mỗi năm. Xuân Yêu Thương - Kết nối yêu thương là một trong những hoạt động đầu tiên được triển khai nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng. Lấy tôn chỉ Vì cộng đồng - một trong năm giá trị cốt lõi, năm 2024, SeABank sẽ vẫn tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực và ý nghĩa, hướng tới những giá trị tốt đẹp, góp phần kiến tạo một cuộc sống bình an, hạnh phúc hơn.