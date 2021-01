SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 12.088 tỷ đồng và được chấp thuận niên yết trên HOSE

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, tháng 12/2020, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỷ đồng lên 12.087.442.080.000 đồng. Với vốn điều lệ mới, SeABank là một trong 13 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngày 30/12/2020, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã ban hành quyết định số 888/QĐ-SGDHCM chấp thuận niêm yết hơn 1,2 tỷ cổ phiếu của SeABank với mã chứng khóa SSB trên HOSE. SeABank dự kiến sẽ chính thức niêm yết trên HOSE vào quý 1/2021 với số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết là hơn 1.208 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ là gần 12.088 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ nằm trong kế hoạch phát triển của SeABank đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên SeABank năm 2020 nhằm hướng tới mục tiêu đưa SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất. Mặt khác, vốn điều lệ mới sẽ giúp SeABank tăng năng lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.

Trong khi đó, việc niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE là một bước tiến quan trọng đối với SeABank, góp phần khẳng định vị thế, nâng cao giá trị thương hiệu với các nhà đầu tư, đối tác, tạo tiền đề cho sự bứt phá mạnh mẽ của Ngân hàng trong tương lai.

Những năm qua, SeABank đã không ngừng tăng trưởng ổn định về kết quả kinh doanh và mở rộng phát triển mạng lưới trên khắp cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, SeABank đã có gần 170 điểm giao dịch trên toàn quốc, phục vụ gần 1,6 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc.



Kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, SeABank cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra với lợi nhuận trước thuế đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 65,6% so với cùng kỳ 2019. Tổng tài sản đạt 167.426 tỷ đồng, tăng 6,37%; Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm còn ở mức 2,23%, đảm bảo thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. SeABank cũng là ngân hàng thứ 5 tại Việt Nam hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II trước thời hạn, đồng thời tiếp tục được Moody's xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 năm 2020.

SeABank tự hào là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính tốt nhất dành cho khách hàng, ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động vận hành và miễn 100% phí sử dụng ngân hàng số (SeANet/SeAMobile)…



Đặc biệt, SeAMobile là ứng dụng tài chính đầu tiên xây dựng tính năng cho phép tự chọn thay đổi giao diện theo sở thích và quản lý tài chính giúp khách hàng quản lý thu - chi một cách hiệu quả và chuyên nghiệp qua ứng dụng SeAMobile. Đây là lợi ích lớn cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số của SeABank, khuyến khích khách hàng trải nghiệm dịch vụ online 24/7, giảm thiểu rủi ro khi mang nhiều tiền mặt, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Với những nỗ lực không ngừng, trong năm 2020 SeABank đã được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao bằng nhiều giải thưởng ý nghĩa, tiêu biểu như Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020 (Bộ Công thương), Top 50 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2020 (Profit 500), Top 103/1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập nhiều nhất năm 2019 (V1000), Ngân hàng số sáng tạo của năm 2020 (The European), Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương, Top 30 Công ty ứng dụng Công nghệ tốt nhất châu Á 2020 (The Silicon Review Magazine), Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc (Hội Truyền thông số Việt Nam);



Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Top 190/500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (Fast500), Ngân hàng mang tới sự hài lòng và hạnh phúc của khách hàng (Global Banking and Finance Review), Ngân hàng có Dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam 2020 (International Business Magazine), "Thương hiệu ngân hàng sáng tạo nhất" (The Global Brands Magazine), Top 15 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam và Top 500 ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (The Asian Banker), Ngân hàng tiêu biểu Vì cộng đồng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam), Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020 (Global Economics)…

* Thông tin chi tiết:

Contact Center: 1900 555 587

Website: www.seabank.com.vn

Liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc.