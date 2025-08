SeABank tiếp tục được vinh danh "Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín"

Bảng xếp hạng “Top 10 Ngân hàng TMCP Việt Nam uy tín” được công bố thường niên từ năm 2016, là kết quả của những nghiên cứu độc lập, khách quan bởi Vietnam Report. Đối với ngành ngân hàng, bảng xếp hạng tập trung vào 3 tiêu chí chính là năng lực tài chính, uy tín truyền thông và đánh giá từ thị trường. Hệ thống chấm điểm được Vietnam Report xây dựng khoa học cho từng tiêu chí dựa trên báo cáo tài chính, phương pháp Media coding - mã hóa các bài viết trên trang báo có ảnh hưởng tại Việt Nam, các khảo sát độc lập đối với đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Năm 2025 là năm thứ hai liên tiếp SeABank được vinh danh trong “Top 10 Ngân hàng TMCP Việt Nam uy tín”. Điều này ghi nhận hiệu quả hoạt động, mức độ hiện diện truyền thông và đánh giá tích cực của các bên liên quan, qua đó khẳng định uy tín và vị thế của SeABank trong hệ thống ngân hàng.

Lấy khách hàng làm trọng tâm, thời gian qua SeABank không ngừng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng tập trung mạnh mẽ vào chiến lược “Hội tụ số” thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại để số hóa toàn diện hoạt động vận hành và kinh doanh, giúp nâng tầm trải nghiệm khách hàng theo hướng tiện lợi, nhanh chóng, an toàn và bảo mật. Đồng thời, SeABank không ngừng đổi mới sáng tạo, triển khai sáng kiến nhằm cá nhân hóa hành trình trải nghiệm, cung cấp đa dạng các sản phẩm “may đo” theo nhu cầu, hướng tới phục vụ chuyên biệt từng đối tượng khách hàng.

Tính đến hết năm 2024, số lượng khách hàng tại SeABank đạt gần 4 triệu khách hàng, trong đó số lượng khách hàng doanh nghiệp do nữ làm chủ tăng 40% và số lượng mở mới ebank tăng gần 500.000 users so với năm 2023. Nhờ những biện pháp quản trị và nâng cao trải nghiệm khách hàng hiệu quả, chỉ số đo lường mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm dịch vụ (CSAT) đạt 88%, chỉ số đo lường mức độ khách hàng sẵn sàng tiếp tục sử dụng và giới thiệu sản phẩm cho những người khác (NPES) đạt 55%.

Những nỗ lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như gia tăng trải nghiệm khách hàng và uy tín thương hiệu của SeABank trong thời gian qua được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận khi được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Lần thứ 3 liên tiếp được Bộ Công Thương bình chọn là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam; 16 năm liền được vinh danh là Thương hiệu mạnh Việt Nam; 3 năm liên tiếp được Tạp chí The Banker (Vương Quốc Anh) bình chọn vào bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2024”… Mới đây, SeABank lần thứ 5 liên tiếp được Worldcob trao giải The Bizz cho Doanh nghiệp xuất sắc, đồng thời được Tạp chí The European vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng về quản trị bền vững, quản trị rủi ro, ngân hàng điện tử.

Bám sát chiến lược kinh doanh bền vững, SeABank sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn vốn để số hóa quy trình và củng cố toàn diện các nền tảng, đồng thời sáng tạo và tiên phong đổi mới để tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm dịch vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng. Điều này sẽ giúp Ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh và thúc đẩy các mục tiêu bền vững, tiến gần tới mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất tại Việt Nam.