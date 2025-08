“Ông lớn” tín dụng tam nông rốt ráo xử lý nợ xấu

Trong 6 tháng đầu năm 2025, quy mô tài sản của Agribank tiếp tục được mở rộng, đạt hơn 2,38 triệu tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng 4,74%, qua đó duy trì mức độ an toàn vốn hợp lý so với tổng tài sản và nợ phải trả. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,44%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 140,2%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh 61,3%, phản ánh sự thận trọng và chủ động của ngân hàng trong việc ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn, đồng thời tạo nền tảng an toàn cho hoạt động trong các quý còn lại của năm.