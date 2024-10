SHB lãi trước thuế 9 tháng đạt 9.048 tỷ đồng, chủ động song hành trong hoạt động an sinh xã hội

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB, HoSE: SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 với lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 9.048 tỷ đồng, thực hiện 80% kế hoạch năm.

Tính đến 30/9/2024, tổng tài sản ở mức 688.387 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cuối năm 2023. Dư nợ cấp tín dụng đạt 495.420 tỷ đồng. Các chỉ số hiệu quả kinh doanh của SHB duy trì trong nhóm đầu ngành với ROE đạt 22,8%.

Từ đầu năm, SHB triển khai nhiều chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi tới khách hàng cá nhân với quy mô 43.000 tỷ đồng với lãi suất từ 5,79%/năm và khách hàng doanh nghiệp với quy mô 16.000 tỷ đồng, lãi suất từ 4,8%/năm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng chủ động cấp các gói tín dụng hỗ trợ lãi suất để khách hàng cá nhân, doanh nghiệp hồi phục sản xuất, ổn định sau thiên tai. Đơn cử, SHB công bố gói vay 2.000 tỷ đồng, lãi suất chỉ 4,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, cùng với miễn/giảm bình quân 50% lãi phải trả trong 4 tháng cuối năm 2024.

Các chương trình tín dụng đều được thiết kế phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, nhóm khách hàng, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân thuận lợi trong tiếp cận tín dụng, ổn định đời sống, thúc đẩy hồi phục và phát triển hoạt động kinh doanh.

Song song, SHB kiên tâm với định hướng phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, liên tục nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, mô hình hiện đại. Hệ số CAR trên 11,8%, cao hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an toàn và duy trì sự ổn định bền vững cho hoạt động của ngành ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, đẩy mạnh hoạt động xử lý nợ, thu hồi nợ quá hạn, đồng hành cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, từng bước hồi phục.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện 2024-2028, SHB liên tục thúc đẩy đổi mới - sáng tạo, ứng dụng công nghệ, áp dụng các sáng kiến mới trong nội bộ và mang tới khách hàng các sản phẩm dịch vụ, giải pháp tiện lợi, hiện đại. Đây là một trong những yếu tố giúp chỉ số CIR tối ưu ở mức 24,68% - thấp nhất toàn ngành nhờ thúc đẩy số hóa, ứng dụng công nghệ vào quy trình hoạt động, nhằm tối ưu chi phí vận hành.

Bằng việc ứng dụng các công nghệ hàng đầu hiện nay trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, máy học… SHB đang số hóa quy trình nội bộ đến sản phẩm, dịch vụ khách hàng. Tỷ trọng giao dịch qua kênh số và nền tảng online liên tục tăng trong top đầu ngành.

Đến nay, 90% các nghiệp vụ ngân hàng trọng yếu đã có thể thực hiện hoàn toàn trên kênh số; đồng thời 92% số lượng giao dịch của các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân đều được thực hiện hoàn toàn thông qua kênh số Mobile banking, Internet banking.

Song hành với hoạt động kinh doanh, SHB luôn chủ động đồng hành với chính quyền địa phương và người dân thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, SHB đã trao tặng tỉnh Sóc Trăng 100 tỷ đồng tại Chương trình Phát động ủng hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn quốc - "Mái ấm cho đồng bào tôi".

Bên cạnh các chính sách tài chính phù hợp với khách hàng, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do bão Yagi, SHB kết hợp cùng Tập đoàn T&T, Công ty chứng khoán SHS, Công ty VinaWind dành 23,5 tỷ đồng cho hoạt động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ngân hàng cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các địa phương trên mọi mặt thiết yếu của cuộc sống như y tế, văn hóa, giáo dục... Ước tính, SHB đã đóng góp 150 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và miễn giảm lãi cho khách hàng, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ.

SHB cũng tích cực đóng góp tài trợ xây dựng trường học, đầu tư cơ sở hạ tầng tạo điều kiện tốt nhất cho các em nhỏ vùng cao học tập. Giữa tháng 10, SHB phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND huyện Tủa Chùa và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, khánh thành 2 công trình lớp học cho các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trên địa bàn tỉnh do SHB tài trợ với tổng giá trị 12,5 tỷ đồng.

Khởi nguồn từ Tâm, SHB luôn mong muốn đồng hành, kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với người dân Việt Nam, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Giai đoạn 2024-2028, SHB đang tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm”.

SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng Top 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.