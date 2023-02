SHB tăng trưởng bền vững và chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2022

Liên tục đầu tư mạnh mẽ nhằm củng cố nền tảng, tạo bước dậm đà quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng mới, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) kết thúc năm 2022 với nhiều chỉ tiêu kinh doanh và vận hành ấn tượng so với cùng kỳ. Đồng thời, ngân hàng luôn tích cực đồng hành, chia sẻ với khách hàng và cộng đồng thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

2022 tiếp tục là một năm gây không ít thách thức đối với cả nền kinh tế Việt Nam nói chung, hệ thống ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để các tổ chức tài chính đang chuyển mình mạnh mẽ như SHB vừa củng cố nền tảng, tăng cường nội lực, vừa duy trì đà tăng trưởng theo hướng bền vững, hiệu quả nhằm tạo thế và lực cho giai đoạn tăng trưởng mới, khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SHB đạt hơn 551 nghìn tỷ đồng, vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 62.577 tỷ đồng, tổng huy động đạt hơn 407 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 385 nghìn tỷ đồng. Tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh của SHB trong năm 2022 đạt hơn 19.350 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của SHB năm 2022 đạt hơn 9.658 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Các chỉ số an toàn vốn, quản lý rủi ro của SHB đều đạt ở mức tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và thông lệ chuẩn mực quốc tế.

Tiếp tục đảm bảo quyền lợi của cổ đông, trong năm 2022, SHB đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Tại thời điểm 31.12.2022, vốn điều lệ của SHB đạt 30.674 tỷ đồng, duy trì vị trí trong Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất toàn hệ thống.

Là ngân hàng hoàn thành trước hạn cả 3 trụ cột Basel II, năm 2022, SHB đã hoàn tất việc chuẩn bị các nền tảng để chuyển đổi lên phương pháp tính vốn nâng cao (FIRB) và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS, tiến tới đáp ứng ngày càng cao các chuẩn mực quốc tế. Đây là cơ sở để ngân hàng tiếp tục phát triển chiến lược kinh doanh bền vững, toàn diện, là hành lang cho việc quản trị rủi ro và sử dụng vốn một cách hiệu quả.

Năm qua, SHB cũng được Moody’s xếp hạng tín nhiệm ở mức B1, triển vọng tích cực.

Với uy tín và năng lực tài chính, SHB tiếp tục là đối tác của nhiều định chế tài chính quốc tế như: IFC, ADB, WB… với giá trị hợp tác lên đến hàng trăm triệu USD. SHB cũng đang hoàn tất những bước cuối cùng trong lộ trình chuyển nhượng SHB Finance cho Ngân hàng Krungsri của Thái Lan (thành viên chiến lược thuộc Tập đoàn MUFG - Nhật Bản). Thỏa thuận chuyển nhượng sẽ đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể để SHB đầu tư củng cố nền tảng, thúc đẩy phát triển các phân khúc khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro.

Năm 2023 đánh dấu một cốc quan trọng khi SHB chính thức kỷ niệm 30 năm thành lập, đồng hành phát triển cùng đất nước. Với bề dày hoạt động, tiềm lực nội tại mạnh mẽ cùng đội ngũ ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên quyết tâm, đầy nhiệt huyết, sáng tạo và linh hoạt thích ứng, 2023 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ, hiện thực hóa những khát vọng lớn của người SHB, mang lại nhiều hơn nữa các giá trị cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng, đóng góp vào sự phồn thịnh và phát triển của đất nước.