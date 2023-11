STAREAL bùng nổ cảm xúc tại sự kiện Kick-off The 5Way Phú Quốc

Sự kiện chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 6 nghìn “chiến binh” kinh doanh từ hơn 100 sàn F1 và F2 trên 89 đại lý phân phối khắp cả nước, hứa hẹn sẽ quét sạch 10.000 căn hộ sắp mở bán vào tháng 11 này.

CĂN HỘ BIỂN LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TẠI ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

Thời gian gần đây, The 5Way Phú Quốc - Life Concepts đã nhanh chóng “gây bão” thị trường bất động sản trên toàn quốc. “Bom tấn” mới của chủ đầu tư Vinhomes là dòng sản phẩm căn hộ biển lần đầu tiên có mặt tại Phú Quốc, đáp ứng hoàn hảo hai yếu tố an cư và nghỉ dưỡng nhờ hệ thống tiện ích đa dạng và đẳng cấp.

Với vị trí cửa ngõ siêu quần thể nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc United Center, nơi đây hứa hẹn mở ra không gian sống đa sắc màu, trải nghiệm hấp dẫn với hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” do Vingroup kiến tạo bao gồm: VinWonders, Vinpearl Safari, Bệnh viện Quốc tế Vinmec, Vinschool, VinBus 24/7, Corona Casino ….

Mô hình căn hộ biển cũng thu hút các bạn trẻ trong và ngoài nước đến Phú Quốc an cư, lập nghiệp, cũng như cộng đồng cư dân có nhu cầu sống và nghỉ dưỡng tại các vùng biển nhiệt đới. Bên cạnh đó, căn hộ biển cũng đem lại tiềm năng sinh lời hấp dẫn, với các hoạt động cho thuê linh hoạt nhờ xu hướng airbnb hay mô hình homestay nghỉ dưỡng đã và đang phát triển mạnh mẽ tại đảo Ngọc.

Cùng với đó là sự phát triển du lịch mạnh mẽ tại Phú Quốc khi chiếm tới 64,2% trong tổng số 4,7 triệu lượt du khách đến Kiên Giang 9 tháng đầu năm 2023, The 5Way - Life Concepts được kỳ vọng trở thành tài sản tích lũy có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Vì vậy, The 5Way Phú Quốc - Life Concepts càng được xem là “miếng bánh ngon” khi mức giá ở giai đoạn 1 đang được đánh giá là “hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng”.

CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH ĐÁNH BẬT MỌI TIỀN LỆ

Một trong những chính sách hấp dẫn đã được Chủ đầu tư công bố ngay tại sự kiện Kick-off The 5Way.

Với dự án The 5Way Phú Quốc, Stareal đã được chủ đầu tư Vinhomes “chọn mặt gửi vàng” trở thành đại lý phân phối chính thức, là cầu nối quan trọng đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Việc Stareal ký kết hợp tác chiến lược dự án The 5Way Phú Quốc đã và đang chứng minh công ty là đối thủ “nặng ký” trên thị trường hiện nay. Sở hữu đội ngũ nhân sự có chuyên môn, chiến lược kinh doanh rõ ràng cùng tư duy nhạy bén, Stareal hứa hẹn sẽ xác lập những kỳ tích khi dự án được mở bán.

Tại sự kiện, tất cả các chính sách đánh bật mọi tiền lệ của The 5Way Phú Quốc - Life Concepts được chủ đầu tư công bố, mở ra cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn bậc nhất thị trường cho khách hàng quan tâm đến sản phẩm căn hộ biển lần đầu tiên tại Phú Quốc.

“Với tiềm năng và chính sách đánh bật mọi tiền lệ, The 5Way không chỉ là một dự án bất động sản an cư - nghỉ dưỡng thông thường, mà còn mang đến cơ hội đầu tư có 1-0-2. Stareal tự hào khi được tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư Vinhomes với tư cách là đại lý phân phối chính thức của The 5Way Phú Quốc, hứa hẹn mang sản phẩm chất lượng đến tay khách hàng và cam kết bùng nổ doanh số cùng siêu bom tấn The 5Way”, ông Hảo Nguyễn - Phó Tổng giám đốc Khối Kinh doanh và Tiếp thị Stareal chia sẻ.

Đội ngũ Stareal hô vang khẩu hiệu “Tăng tốc bứt phá - Chinh phục đường đua” cùng The 5Way.

Chủ đầu tư Vinhomes chính thức tung ra chính sách ưu đãi lớn:

CS1: Chính sách thanh toán trong 3 năm

CS2: Chính sách thanh toán trong 4 năm

CS3: Chính sách thanh toán Bằng vốn vay ngân hàng (Hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 42 tháng)

CS4: Thanh toán 10% nhận nhà, 4,5 năm sau thanh toán giá trị căn hộ còn lại

CS5: Thanh toán 50% trong 3 năm, 9 năm sau thanh toán giá trị căn hộ còn lại

Hiện nay, dự án căn hộ biển The 5Way Phú Quốc - Life Concepts đang áp dụng các gói bàn giao:

Hoàn thiện cao cấp ++ (hoàn thiện full + Amenities): Áp dụng với 1.000 khách hàng đặt cọc trước ngày 10/11/2023 và ký hợp đồng mua bán trước 15/12/2023.

Hoàn thiện cao cấp (hoàn thiện full): Áp dụng với khách hàng đặt cọc trước ngày 10/11/2023 và ký hợp đồng mua bán trước 15/12/2023.

Hoàn thiện cơ bản: Khách hàng có đặt cọc và ký hợp đồng mua bán.

Hoàn thiện thô: Khách hàng không có đặt cọc và ký hợp đồng mua bán.