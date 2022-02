Start-up Selly huy động được 2,6 triệu USD

Selly, mô hình thương mại điện tử ứng dụng tương tác cộng đồng vừa công bố huy động được 2,6 triệu USD trong vòng gọi vốn Pre-Series A. Các quỹ đầu tư tham gia rót vốn vào start-up này bao gồm CyberAgent Capital, Do Ventures, Genesia Ventures, JAFCO Asia, và KVision.

Selly là một trong những công ty tiên phong cho mô hình social commerce tại Việt Nam khi xu hướng mua sắm trên các nền tảng cộng đồng đang ngày càng phát triển.

Ra mắt giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Selly chạm tới đúng nhu cầu tìm kiếm việc làm của nhiều người lao động bị mất việc.

Mô hình social commerce của Selly giúp những người lao động khởi sự kinh doanh, tạo ra thu nhập bền vững mà không cần bỏ vốn, không yêu cầu lưu kho, và hoàn toàn không cần lo đến khâu vận hành.

Sau 10 tháng hoạt động từ 4/2021, start-up này đã có tăng trưởng kinh doanh gấp 300 lần. Hiện có 300.000 đối tác bán hàng, trong đó 80% đến từ các thành phố nhỏ, đa số là phụ nữ nội trợ và những người mất việc do Covid-19 tham gia bán hàng tại Selly.

Các đối tác bán hàng được cho là có thể gia tăng thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Selly, ông Thống Lê Anh Tuấn cho biết: “Selly tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là những phụ nữ nội trợ và những người dễ chịu ảnh hưởng của biến động kinh tế”.

Với nguồn vốn mới, start-up này dự định sẽ tiếp tục cải tiến sản phẩm để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho đối tác bán hàng và nhà cung cấp, đồng thời vươn tới nhiều hơn các tỉnh thành nhỏ lẻ của Việt Nam.

Giám đốc điều hành Nguyễn Minh Tuấn tại CyberAgent Capital Vietnam cho biết, khi tỉ lệ phổ cập thương mại điện tử ở Việt Nam mới chỉ đạt 4.5% (so với 18% tại Indonesia và 35% tại Trung Quốc) và tỉ lệ đô thị hoá là 35% (so với 56% tại Indonesia và 16% tại Trung Quốc), mức thấp nhất trong các nền kinh tế chính trong khu vực, Selly có cơ hội khai thác một thị trường rất lớn và tăng trưởng nhanh còn đang bỏ ngỏ thông qua cách tiếp cận độc đáo khác biệt so với thương mại điện tử truyền thống.