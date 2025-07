SCIC bàn giao phần vốn nhà nước tại FPT Telecom về Bộ Công an

Tham dự buổi lễ ban giao có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và đại diện SCIC, Tập đoàn FPT, FPT Telecom, cùng đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc SCIC Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, khẳng định đây là một chính sách chiến lược đảm bảo về an ninh dữ liệu, an ninh chủ quyền số quốc gia trong thời kỳ mới.

Đồng thời, lãnh đạo SCIC tin tưởng Bộ Công an sẽ tiếp tục phát huy tiềm lực và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để FPT Telecom tiếp tục lớn mạnh, đóng vai trò quan trọng trong Đề án 06 về xây dựng chính phủ số, xã hội số và các nền tảng dữ liệu quốc gia.

Về phía Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an), cho biết các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục chuyển giao, bảo đảm quá trình tiếp nhận, tổ chức và vận hành mới diễn ra đồng bộ, hiệu quả, ổn định; hoàn thiện hành lang pháp lý, thực hiện chính sách, ổn định tổ chức để cán bộ, công nhân viên FPT Telecom tiếp tục cống hiến, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh…

FPT Telecom là một trong những doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin, là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống hạ tầng viễn thông rộng khắp, đội ngũ nhân sự chất lượng cao, năng lực quản trị hiện đại.

Trong suốt quá trình hoạt động, FPT Telecom đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế số, xã hội số của đất nước, cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an được thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, nhằm tăng cường tiềm lực cho Bộ Công an trong thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin và viễn thông chuyên dùng trong tình hình mới.