Tai nạn giao thông giảm 42% so với 5 năm trước

Sáng 9/12, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã chủ trì Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 và Năm An toàn giao thông 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực đánh giá, trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, sự giám sát thường xuyên của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng và nỗ lực của các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Công tác bảo đảm trật tự ATGT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có nhiều chuyến biến tốt, trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ được nâng cao, bước đầu thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông ở hai đô thị lớn: Hà Nội và Tp.HCM.

Đáng chú ý, tình hình trật tự ATGT đã được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, so với cùng kỳ 5 năm trước, giảm trên 42% về số vụ tai nạn, giảm 19% số người chết, giảm gần 54% về số người bị thương, trong khi điều kiện dân số, nhu cầu đi lại và phương tiện cơ giới gia tăng nhanh (so với giai đoạn 2011 - 2015, mô tô tăng khoảng 50% và ô tô tăng khoảng 58%). Đặc biệt, năm 2020 đã giảm trên 10% cả số vụ, số người chết, số người bị thương.

“Điều đó khẳng định các giải pháp mà Trung ương và Chính phủ đã ban hành, nhất là các giải pháp trọng tâm trong Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 88/NQ-CP năm 2011 và Nghị quyết số 12/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ được triển khai thực hiện là phù hợp với thực tiễn, mang tính khả thi cao, cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong các năm tiếp theo trên các mặt công tác”, Phó thủ tướng Thường trực nói.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đề nghị đại biểu các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tập trung thảo luận đánh giá kết quả và giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt được trong 5 năm qua, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; các bài học kinh nghiệm được rút ra; đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 và năm ATGT 2021.