Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là một kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, pháp lý và phát triển quốc gia. Các quyết sách được thông qua tại kỳ họp này đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, hướng tới an sinh bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và đặc biệt là việc sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Việc tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp cũng được cử tri ghi nhận là bước đi cần thiết để phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh.

Cử tri cũng kiến nghị cần tăng cường cơ chế giám sát quá trình tinh gọn bộ máy đảm bảo khách quan, để giữ lại những cán bộ có năng lực, đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm với nhân dân, bảo đảm ổn định bộ máy; cần quan tâm đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ sau sắp xếp; đề nghị chính quyền mới gần dân, sát dân, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và quan tâm đến vấn đề đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Cử tri mong muốn các luật mới được ban hành sẽ sớm được triển khai có hiệu quả, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng pháp luật gắn với thực tiễn, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội; tăng cường vai trò giám sát của HĐND phường; công tác đấu tranh chống hàng giả như thuốc giả, thực phẩm giả phải thực hiện quyết liệt, bền bỉ, không khoan nhượng.

Các cử tri đã nêu nhiều vấn đề quan tâm liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, cải tạo chung cư cũ, vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, ùn tắc giao thông, các vấn đề về quy hoạch, đất đai, dự án treo...

Tổng Bí thư cũng đã thông tin một số nội dung cử tri quan tâm và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền trả lời tại kỳ tiếp xúc cử tri lần sau. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của thành phố đề nghị lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phường và các ngành quan tâm giải quyết dứt điểm, hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cả nước đang bước vào một thời khắc quan trọng, triển khai quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025. Việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là quyết định mang tính bước ngoặt trong lộ trình đổi mới hệ thống chính trị và quản trị quốc gia, hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong quá trình thực hiện không để xảy ra tình trạng gián đoạn công việc, suy giảm động lực hoặc phát sinh tâm lý trì trệ, chờ đợi. Việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp phải dựa trên phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác, kiên quyết chống biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, chia rẽ nội bộ. Đồng thời, quan tâm chính sách đối với cán bộ thuộc diện sắp xếp. Bộ máy chính quyền hai cấp phải thật sự tinh gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tổng Bí thư cho biết, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân cả nước đã đồng tâm, hiệp lực để ổn định phát triển kinh tế - xã hội; đặt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên vào năm 2025 và mức tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới nhóm nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nhóm nước thu nhập cao vào năm 2045. Trọng tâm là đổi mới, cải cách tập trung vào bốn đột phá chiến lược: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế tư nhân; cùng với công cuộc cải cách bộ máy, sắp xếp lại các tỉnh, chính quyền Trung ương, địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo đột phá về tăng năng suất.

Trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư lưu ý, chuẩn bị chu đáo đại hội đảng các cấp; cần hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, phản ánh đúng thực tiễn và định hướng, tầm nhìn chiến lược phát triển của phường, thành phố trong giai đoạn mới. Song song với đó, triển khai tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng pháp luật, lựa chọn được đội ngũ đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư thông tin một số nội dung cử tri quan tâm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, an sinh xã hội, cải cách hành chính, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại đều tiếp tục được quan tâm, củng cố vững chắc và nâng cao hiệu quả; hoàn thành mục tiêu phát triển tăng trưởng của phường, thành phố và của đất nước, rất cần sự đoàn kết của người dân.