Tân CEO của BIDV MetLife: “Nữ thuyền trưởng” dành cả sự nghiệp cho ngành bảo hiểm

SỰ NGHIỆP VỪA “THÚ VỊ”, VỪA CÓ CHÚT “ĐƠN ĐIỆU” TRONG NGÀNH BẢO HIỂM

Đó là lời chia sẻ chân thật của bà Elena Butarova về hành trình sự nghiệp của bản thân sau hơn 3 thập kỷ gắn bó với ngành bảo hiểm. “Thú vị” là vì với hơn 20 năm làm việc tại MetLife, bà đã trải qua nhiều vị trí và vai trò khác nhau tại các thị trường đa dạng trên thế giới. Còn “đơn điệu” là trong hơn 30 năm, bà chỉ làm việc ở hai công ty: một công ty tái bảo hiểm và một công ty bảo hiểm là MetLife.

Hành trình sự nghiệp của bà Elena Butarova trải dài qua nhiều thị trường, từ Liên bang Nga đến châu Âu, rồi đến Ai Cập, nơi bà trở thành nữ Tổng Giám đốc đầu tiên cho khu vực châu Âu, Châu Phi và Trung Đông. “Đây là một vị trí không quá phổ biến dành cho phụ nữ" bà chia sẻ, "Tuy nhiên, tôi đã chứng minh được năng lực, sự cống hiến của mình và từng bước khẳng định vị thế trong ngành”. Sau khi đảm nhiệm các chức vụ quản lý của vùng, bà được bổ nhiệm phụ trách bốn thị trường châu Á: Nepal, Malaysia, Bangladesh và Việt Nam vào năm 2020.

Chia sẻ về hành trình tại MetLife, bà Elena cho biết đây không phải là một câu chuyện may mắn hay ngẫu nhiên, mà xuất phát từ niềm đam mê và định hướng rõ ràng. “Ngay từ đầu, tôi đã khao khát được làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ bởi tôi tin tưởng sâu sắc vào giá trị mà nó mang lại cho cuộc sống”, bà Elena tâm sự.

Là một người vợ, người mẹ trong gia đình, bà Elena Butarova luôn đề cao tầm quan trọng của việc bảo vệ tài chính cho bản thân và những người thân yêu. “Tôi đã tham gia rất nhiều hợp đồng bảo hiểm cho chồng và con trai”, bà cho biết, “tôi tin rằng đây là một quyết định sáng suốt giúp chúng tôi an tâm hơn trước những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai”.

Với vai trò lãnh đạo tại MetLife, bà luôn tâm niệm về sứ mệnh cao cả của ngành bảo hiểm nhân thọ đó là hỗ trợ khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính an toàn và vững vàng, giúp họ chuẩn bị cho mọi biến động của cuộc sống.

AM HIỂU, THẤU HIỂU VÀ THÍCH NGHI THEO NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG LÀ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Đối với tân CEO BIDV MetLife, mỗi quốc gia, mỗi thị trường là một mảnh ghép độc đáo trong bức tranh sự nghiệp đầy màu sắc của bà. “Làm việc ở nhiều quốc gia là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và thú vị”, bà Elena chia sẻ, “mỗi nơi lại sở hữu nền văn hóa, phong tục tập quán và tốc độ phát triển kinh tế riêng biệt, đòi hỏi những chiến lược kinh doanh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Bà Elena chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí giữa tháng 4/2024.

Dù ở bất kỳ môi trường nào, bà Elena Butarove đều đề cao tầm quan trọng của 3 yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công, bao gồm: định hướng phát triển kinh doanh phù hợp, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chiến lược đáp ứng nhu cầu khách hàng luôn thay đổi.

Bà nhận định: “Nhu cầu của khách hàng ngày nay ngày càng đa dạng và biến chuyển nhanh chóng. Do đó, việc am hiểu và thấu hiểu nhu cầu khách hàng là điều then chốt để doanh nghiệp gặt hái thành công.”

Với triết lý “coi khách hàng là trọng tâm”, bà luôn nỗ lực đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh. Đây chính là kim chỉ nam dẫn dắt bà và MetLife chinh phục được những thị trường mới, mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng trên toàn cầu.

BIDV METLIFE TIẾP TỤC “ĐẶT KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG”

Trên cương vị mới và cũng nhân dịp BIDV MetLife bước sang năm thứ 10, bà Elena Butarova đã có những chia sẻ về định hướng phát triển trong tương lai của công ty trong thời gian tới.

“So với lịch sử hơn 150 năm của Tập đoàn MetLife, 10 năm qua chỉ là dấu mốc khởi đầu của BIDV MetLife”, bà Elena cho biết, “với sứ mệnh mang đến giải pháp tài chính an toàn và bảo vệ toàn diện cho khách hàng, BIDV MetLife luôn cam kết hoàn thành trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.”

Ngoài ra, bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc hợp tác chặt chẽ giữa BIDV MetLife với các công ty bảo hiểm nhân thọ khác trên thị trường và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam để cùng hướng đến một thị trường bảo hiểm minh bạch, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Bà Elena Butarova cùng đội ngũ lãnh đạo mới của BIDV MetLife.

“Thành công của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm niềm tin của khách hàng, sự ổn định về tài chính, định vị giá trị rõ ràng và quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp”, bà Elena Butarova chia sẻ. “BIDV MetLife sẽ luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, xứng đáng với niềm tin mà họ đã dành cho chúng tôi.”