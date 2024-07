Tạp chí Kinh tế Việt Nam tri ân đối tác, giới thiệu sản phẩm chiến lược ứng dụng AI tạo sinh

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội nghị khách hàng năm 2024. Đây là sự kiện thường niên của Tạp chí Kinh tế Việt Nam nhằm kết nối, trao đổi và tri ân các doanh nghiệp, doanh nhân đã đồng hành cùng Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times trong nhiều năm qua.

NỖ LỰC TÌM HƯỚNG ĐI MỚI

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, TS. Chử Văn Lâm, Tổng biên Tập tạp chí Kinh tế Việt Nam, cho biết sứ mệnh của Tạp chí Kinh tế Việt Nam là đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp. Và thực tế, Ban lãnh đạo cùng tất cả thành viên trong đại gia đình Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã luôn nỗ lực, tìm ra hướng đi mới, xây dựng những nền tảng mới.

TS. Chử Văn Lâm, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong quá trình phát triển của Tạp chí Kinh tế Việt Nam luôn có sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân. Sự cộng tác này là vô cùng quý giá, đã góp phần không nhỏ vào những thành quả mà Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã đạt được cho đến ngày hôm nay.

Ông Đào Quang Bính, Tổng giám đốc, Tổng Thư ký tòa soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times, phát biểu tại hội nghị.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy/Vietnam Economic Times hiện vẫn đang tiếp tục nỗ lực để tạo dựng và phát triển hệ sinh thái số, vận hành Tòa soạn số và phát hành các ấn phẩm báo chí trên nền tảng số nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận các thông tin kinh tế.

Tháng 3/2023, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy chính thức ra mắt trợ lý thông tin kinh tế mang tên Askonomy. Đây là sản phẩm đột phá trong việc tra cứu thông tin kinh tế tại Việt Nam.

Được xây dựng hoàn toàn bởi người Việt, với mã nguồn và dữ liệu đặt tại máy chủ trong nước, Askonomy không chỉ là trợ lý ảo đầu tiên được phát triển bởi một cơ quan báo chí Việt Nam, sản phẩm này còn đánh dấu sự tiên phong của VnEconomy trong việc ứng dụng AI nhằm giúp độc giả tìm kiếm thông tin kinh tế nhanh nhất và chính thống.

Được ví như "cha đẻ" của trợ lý thông tin kinh tế Askonomy, ông Đào Quang Bính, Tổng giám đốc, Tổng Thư ký tòa soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times, cho biết sự xuất hiện của trợ lý thông tin kinh tế, Askonomy, không chỉ giúp tạo thêm giá trị gia tăng cho phiên bản số của VnEconomy, mà còn mang đến một “cuộc cách mạng” về việc truyền tải tin tức báo chí bằng công nghệ.

TIÊN PHONG ĐỔI MỚI - KẾT NỐI VỮNG BỀN

Bà Đào Thu Hà, Trưởng ban Digital Business, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, cho biết với thông điệp "Tiên phong đổi mới - Kết nối vững bền”, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã và đang nỗ lực đưa ra các sản phẩm báo chí mới, phù hợp với sự phát triển của thị trường, của doanh nghiệp, của thời đại, để từ đó có thể luôn giữ được sợi dây kết nối vững bền với tất cả các độc giả và các đối tác khách hàng, luôn đồng hành và sát cánh cùng doanh nghiệp.

Giao lưu kết nối tại hội nghị khách hàng.

Từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã chuyển đổi từ Thời báo kinh tế Việt Nam với ấn phẩm in Tạp chí Kinh tế Việt Nam phát hành 1 tuần 1 số. Đồng thời duy trì phát hành ấn phẩm in bằng tiếng Anh Vietnam Economic Times, phát hành 1 tháng 1 số.

Từ tháng 7/2024, ẩn phẩm in Vietnam Economic Times cũng sẽ được xuất bản hàng tuần nhằm kịp thời chuyển tải các bài phân tích chuyên sâu về kinh tế đến với đông đảo độc giả là những doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Bà Đào Thu Hà, Trưởng ban Digital Business, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Một trong những đổi mới được quan tâm là trong 2 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam là cơ quan báo chí tiên phong trong việc phát hành điện tử các ấn phẩm in qua nền tảng báo số. Hiện nay, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đang phát hành các ấn phẩm in (gồm Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Vietnam Economic Times) qua nền tảng của Công ty phát hành báo chí Trung Ương và nền tảng PressReader hàng đầu thế giới. Thay vì phải chờ đợi 2 ngày in ấn, vận chuyển tạp chí in đến tận tay độc giả, giờ đây ngay khi tạp chí được gửi vào nhà in, các độc giả đã có thể được đọc ngay 1 cách thuận lợi trên các thiết bị điện tử.

Toà soạn cũng mở rộng các kênh phân phối nội dung thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến nhằm tiếp cận được đến đông đảo độc giả, Tạp chí Kinh tế Việt Nam hiện đang có 4 kênh chính thức, bao gồm: Fanpage VnEconomy với hơn 500k lượt theo dõi, Tiktok VnEconomy với hơn 250k lượt theo dõi, LinkedIn VnEconomy và Youtube VnEconomy.

Bên cạnh phát hành số, Tạp chí Kinh tế Việt Nam cũng được đánh giá là một trong các cơ quan báo chí hàng đầu tại Việt Nam có những sự kiện, giải thưởng thường niên được duy trì trong rất nhiều năm và có uy tín cao trong cộng đồng doanh nghiệp.

Hiện nay, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đang có 4 sự kiện lớn thường niên.

Sự kiện thường niên đầu tiên là Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam & thế giới tổ chức 1 năm 1 lần vào dịp đầu năm. Và đặc biệt từ năm 2024, Diễn đàn này sẽ được tổ chức hàng quý, trong đó Toạ đàm Kinh tế quý 1 và Diễn đàn kinh tế mùa Hè đều đã được tổ chức rất thành công.

Sự kiện thường niên lớn thứ hai được tổ chức vào tháng 4 hàng năm là chương trình Rồng Vàng, vinh danh các doanh nghiệp FDI nổi bật và Diễn đàn Vietnam Connect phối hợp cùng Bộ Ngoại giao.

Sự kiện thường niên lớn thứ ba được tổ chức vào tháng 10 hàng năm là chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam vinh danh các doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu và Diễn đàn Vietnam New Economy.

Sự kiện thường niên lớn thứ tư là chương trình Tin Dùng được tổ chức vào tháng 12 hàng năm nhằm vinh danh các sản phẩm, dịch vụ được tin dùng. Ngoài ra, Tạp chí cũng là đơn vị tổ chức của rất nhiều các diễn đàn, hội thảo, toạ đàm nội dung với quy mô quốc gia và quốc tế.

Một trong những sản phẩm tiên phong mới ra mắt nhất của Tạp chí kinh tế Việt Nam chính là chatbot AI Askonomy. Askonomy là “Trợ lý thông tin kinh tế” thông minh, và là công cụ hiệu quả trong việc khai thác kho dữ liệu kinh tế tổng hợp, chuyên sâu và tin cậy từ các nguồn đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam và VnEconomy.

Askonomy phiên bản 2024 được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ được phát triển độc quyền bởi các đối tác của VnEconomy. Sự tự chủ về mặt kỹ thuật và mã nguồn đã giúp Askonomy hoạt động hiệu quả hơn và phù hợp hơn với yêu cầu đặc thù của một chatbot AI chuyên biệt về kinh tế. Điều này cũng giúp hạn chế tình trạng mô hình AI tự sinh ra câu trả lời không chính xác.

Ngoài tính năng hỏi đáp thông tin kinh tế, Askonomy còn có những ứng dụng mở rộng như ứng dụng tóm tắt tin tức, theo đó, chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra các gói sản phẩm mới trên nền tảng báo số, tích hợp 3 dịch vụ đọc báo số, sử dụng chatbot Askonomy và Tin tóm tắt để có thể phục vụ được tốt hơn các độc giả trung thành của Tạp chí.

Theo ông Trần Hoài Văn, COO Actable AI, đối tác phát triển chatbot, Askonomy đã mang lại một phương thức đọc báo mới cho độc giả trong thời đại AI. Đó là cách “đọc báo chủ động”.

Thay vì “đọc”, “nghe”, “nhìn” để thu thập thông tin, thì nay, bạn đọc có thể “trò chuyện” để có được thông tin. Thay vì phải tập trung tâm trí, chắt lọc thông tin mình quan tâm và mất khá nhiều thời gian, thì nay, với Askonomy, bạn đọc có thể hỏi ngay những nội dung mình đang cần và mất rất ít thời gian.

Askonomy ra đời, rất phù hợp với bộ phận độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ và những người có công việc bận rộn.

Ngoài việc đầu tư về công nghệ báo chí và liên tục cho ra các sản phẩm mới, Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong năm vừa qua cũng đã gấp rút xây dựng và hình thành 1 trung tâm kết nối kinh doanh (Business & Media Center). Đây là 1 mảnh ghép hoàn hảo cho 1 hệ sinh thái đầy đủ và toàn diện về báo chí - truyền thông - sự kiện của Tạp chí Kinh tế Việt Nam.