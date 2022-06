Tập đoàn Hoa Sen nối dài hành trình thiện nguyện, san sẻ yêu thương

Trong tập 26 chương trình Hát Cho Ngày Mai vừa lên sóng trên kênh HTV7 - Đài Truyền hình Tp.HCM, “chàng béo” - thầy giáo Huỳnh Quang Khải đã không khỏi khiến người xem nể phục, xúc động trước câu chuyện của bản thân. Mồ côi cha từ bé, “chàng béo” luôn muốn bù đắp cho các em nhỏ những thiếu thốn tình cảm gia đình nên quyết định mở lớp học miễn phí dạy chữ và mong muốn mở hệ thống bánh mì để học trò có công ăn việc làm sau khi “tốt nghiệp”.

Hoạt động từ năm 2008, trải qua gần 14 năm, lớp học tình thương của thầy Khải là nơi trao gửi yêu thương, mang con chữ đến vô số trẻ em nghèo. Cảm động trước câu chuyện của “chàng béo”, sáng ngày 5/6/2022, MC Quyền Linh và đại diện Tập đoàn Hoa Sen và đã đến thăm và trao tặng 02 xe bánh mì cùng 30 phần quà đến các em nhỏ tại lớp học tại quận 12, Tp.HCM.

Chương trình Hát cho ngày mai được tiếp tục phát sóng lúc 19h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Tập đoàn Hoa Sen do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình TPHCM thực hiện đã và đang nhận được sự yêu thích của khán giả xem truyền hình.

Vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen cũng đã có mặt tại xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An để viết tiếp ước mơ, hoàn thành mong muốn của Đặng Hoàng An - chuyên gia tâm lý học - nhân vật xuất hiện ở tập 20 chương trình Hát cho ngày mai với tấm lòng vì cộng đồng cùng nghị lực vươn lên số phận của mình. Qua đó, Tập đoàn Hoa Sen đã trao tặng 20 chiếc xe lăn theo ước nguyện của anh để gửi đến những hoàn cảnh khuyết tật tại quê hương Long An.