Tap To Phone thúc đẩy thanh toán số an toàn

Ra mắt từ năm 2020, đến nay công nghệ thẻ thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại di động (Tap to Phone) của Sacombank đang trở thành giải pháp thanh toán số phổ biến hàng đầu, góp phần hình thành thói quen thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam, đúng theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ.

Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ra mắt Tap to Phone, giải pháp này của Sacombank được đánh giá là công cụ hỗ trợ đắc lực cho khách hàng khi cho phép đơn vị chấp nhận thẻ sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng như một máy POS để thanh toán thẻ không tiếp xúc. Nhờ đó, các doanh nghiệp có mạng lưới kênh phân phối rộng, doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có thể triển khai phương thức chấp nhận thanh toán này tại điểm bán mà không tốn nhiều chi phí.

Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp cho các doanh nghiệp siêu nhỏ có tính di động như quán ăn, cửa hàng tạp hóa, tiểu thương chợ truyền thống, shipper giao hàng… Cụ thể, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể dễ dàng đăng ký để trở thành đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ của Sacombank ngay trên website https://card.sacombank.com.vn.

Yêu cầu sẽ được xử lý thông qua các giải pháp số hoàn toàn tự động và hoàn tất chỉ trong 5 phút. Sau khi đăng ký thành công, khách hàng có thể tải ứng dụng mMerchant của Sacombank trên Google Play để sử dụng tính năng Tap to Phone một cách dễ dàng bằng điện thoại di động/máy tính bảng như một máy POS chấp nhận thanh toán thẻ không tiếp xúc.

Tap to Phone giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển, rút ngắn thời gian thao tác nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn bảo mật, đồng thời, giảm thiểu chi phí cũng như thời gian lắp đặt máy chấp nhận thanh toán. Người mua hàng chỉ cần chạm thẻ có công nghệ contactless (không tiếp xúc) mang thương hiệu Visa, Mastercard, JCB, Napas lên thiết bị di động của bên bán là hoàn tất thanh toán.

Song song với Tap to Phone, Sacombank còn triển khai tính năng NFC - thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại di động trên Sacombank Pay - biến điện thoại di động thành chiếc thẻ phi vật lý để thanh toán tại các máy POS hỗ trợ NFC hay điện thoại có tính năng Tap to Phone. Khi đó, 2 chiếc điện thoại, một chiếc có tính năng NFC của chủ thẻ, một chiếc có công nghệ Tap to Phone của đơn vị bán hàng, có thể chạm vào nhau trong vài giây là hoàn tất một giao dịch thanh toán.

Nghiên cứu của Visa về thái độ thanh toán của người tiêu dùng năm 2021 cho thấy, 80% người dùng Việt Nam quan tâm đến việc sử dụng thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại. Chính vì vậy, sự góp mặt của Tap to Phone và NFC đã tạo nên “cú hích” thúc đẩy thanh toán không tiền mặt cho hàng triệu người tiêu dùng tại Việt Nam.

Với những nỗ lực đó, vừa qua, công nghệ thẻ thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại di động (Tap To Phone) của Sacombank đã được Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy vinh danh Top 10 sản phẩm, dịch vụ nhóm ngành Ngân hàng - Bảo hiểm - Chứng khoán thuộc chương trình Tin dùng Việt Nam 2022; được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn là Sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm trong lĩnh vực Ngân hàng số thuộc giải thưởng Sao Khuê 2022.