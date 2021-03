Tàu khổng lồ gây tắc nghẽn ở Suez đã được giải cứu

Theo tin từ Bloomberg, con tàu container Ever Given gây tắc nghẽn tại kênh đào Suez gần một tuần qua đã được đưa khỏi vị trí mắc cạn và nổi trở lại vào khoảng 4h30 sáng (giờ ai Cập). Đây là kết quả nỗ lực của hơn 10 tàu kéo và nạo vét hơn 27.000 m3 cát.

Nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape cho biết tàu Ever Given đã được đảm bảo an toàn. Các tàu kéo sẽ tiếp tục lai dắt Ever Given trong nhiều giờ nữa.

Trước đó, từ 23/3, tàu Ever Given với tải trọng 220.000 tấn và dài 400 m, đã bất ngờ mắc cạn và chắn chéo hai bờ kênh đào Suez, khi đang trên hành trình từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải. Con tàu gần như xoay ngang và bịt kín tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, khiến hoạt động giao thông cả hai chiều đình trệ hoàn toàn.

Hình ảnh tàu Ever Given chắn ngang tại kênh đào Suez - Ảnh: AP

Hàng trăm tàu chở theo số lượng hàng hóa trị giá nhiều tỷ USD đã bị mắc kẹt tại vị trí Ever Given mắc cạn. Theo hãng bảo hiểm Đức Allianz, mỗi ngày kênh đào Suez bị chặn có thể gây thiệt hại thương mại toàn cầu khoảng 6-10 tỷ USD.

Theo ước tính của hãng Maersk, kể cả khi tàu Ever Given được giải cứu, phải mất 3-6 ngày nữa toàn tuyến giao thông qua kênh đào Suez mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Tình trạng tắc nghẽn tại kênh đào Suez giáng thêm một đòn mạnh vào chuỗi cung ứng toàn cầu vốn chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. 12% thương mại toàn cầu được vận chuyển qua kênh đào này. Tuần qua, nhiều tàu chở hàng đã lựa chọn hành trình dài hơn và tốn kém hơn qua Mũi Hảo vọng (châu Phi) để tránh kênh đào Suez.